Florida gasta millones por una invasión inesperada que ya se ve en calles y jardines: qué hacer si llegó a tu hogar

Florida enfrenta una invasión silenciosa que avanza por patios, parques y canales urbanos: millones de iguanas verdes se multiplican sin control y ya obligaron al estado a gastar más de un millón de dólares solo en tareas de captura y control. Aunque para muchos turistas estos reptiles parecen inofensivos o incluso exóticos, las autoridades los consideran una especie invasora con alto impacto ambiental, económico y sanitario.

El problema crece año tras año y ya no se limita a zonas naturales: hoy las iguanas forman parte del paisaje urbano en varias ciudades del sur de Florida.

Por qué las iguanas verdes son un problema

El origen del fenómeno se remonta a décadas atrás, cuando las iguanas llegaron como mascotas exóticas o a través del comercio ilegal y luego fueron liberadas o escaparon. El clima cálido de Florida, la ausencia de depredadores naturales y la abundancia de alimento hicieron el resto.

Actualmente se estima que hay millones de ejemplares dispersos por el estado, especialmente en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Su presencia provoca daños en jardines, infraestructura, diques y sistemas de drenaje, además de riesgos por la transmisión de bacterias como la salmonela.

Las iguanas verdes suelen aparecer de noche en patios y jardines de Florida, cuando nadie las espera. Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial | Impremedia

Ante este escenario, Florida puso en marcha programas específicos para controlar la población. El gasto supera el millón de dólares e incluye contratos con cazadores autorizados, monitoreo en áreas sensibles y campañas de concientización.

A diferencia de otras especies protegidas, las iguanas verdes pueden ser capturadas de forma legal en terrenos privados (con permiso del dueño) y en espacios públicos habilitados, siempre bajo normas estrictas de bienestar animal. Las autoridades insisten en que no se trata de erradicarlas por completo, sino de reducir su impacto y frenar su expansión.

El avance de las iguanas también genera debate entre residentes. Mientras algunos vecinos celebran las medidas por los daños que causan en viviendas y vehículos, otros cuestionan el método y piden alternativas menos agresivas. Lo cierto es que el problema ya es estructural y seguirá creciendo si no se mantiene una política de control constante. En paralelo, el estado recomienda no alimentarlas, no liberarlas en la naturaleza y reportar concentraciones inusuales.

Más allá del impacto económico, el caso de las iguanas revela un desafío mayor para Florida: cómo gestionar especies invasoras en un contexto de cambio climático, urbanización acelerada y turismo masivo. Lo que comenzó como una curiosidad exótica se transformó en una emergencia ambiental que hoy exige recursos, planificación y decisiones incómodas. Y todo indica que, por ahora, las iguanas llegaron para quedarse.

Cómo eliminar iguanas verdes de tu casa (paso a paso)

Primero, elimina lo que las atrae. Las iguanas buscan comida, agua y refugio. Retira frutas caídas, evita alimentar mascotas al aire libre y reduce zonas con vegetación densa cerca de muros, cercas y canales. Si hay estanques o piscinas, cúbrelos cuando no se usen.

Segundo, usa repelentes naturales y comerciales. Funcionan mejor los sprays a base de ajo, pimienta o aceites esenciales (no tóxicos). También ayudan los aspersores con sensor de movimiento: el chorro de agua las ahuyenta sin dañarlas.

Tercero, modifica el entorno. Las iguanas odian superficies inestables. Colocar mallas, grava gruesa o piedras grandes en jardines y bordes de canales reduce su permanencia. Podar árboles y ramas que les sirvan de acceso a techos o terrazas es clave.

Cuarto, barreras físicas. Instala cercas lisas, mallas enterradas al menos 30 cm y tapas en desagües. En muros bajos, superficies resbaladizas evitan que trepen.

Quinto, control profesional. Si el problema es grande, contrata servicios autorizados de control de fauna invasora. En Florida es legal capturarlas en propiedades privadas con permiso del dueño, siempre de forma humanitaria.

Las bajas temperatura las inmovilizan a las iguanas. Crédito: Getty Images

Qué no hacer: lo que no ayuda y puede traer problemas

No las alimentes (empeora la plaga).

No intentes métodos caseros violentos.

No las traslades y liberes en otro sitio (es ilegal).

La eliminación efectiva no es un evento puntual: es prevención + disuasión constante. Si tu casa deja de ser atractiva, las iguanas se van solas y no regresan.

