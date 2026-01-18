Powerball en vivo: resultados y números ganadores del sábado 17 de enero de 2026

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 17 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $178 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

5 8 27 49 57 14 4x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$178 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su siguiente sorteo el lunes 19 de enero

