San Antonio, Texas: el tiempo para hoy domingo 18 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 18 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 34 grados Fahrenheit (1ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1030.1 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:29 h y el crepúsculo será a las 18:00 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 39 y los 66 grados Fahrenheit (4 y 19ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

