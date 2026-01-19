Califican de tibia la reacción de la alcaldesa Marroquín ante redadas en Downey

Las recientes protestas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Downey han llevado a que los residentes de esta ciudad salgan a las calles a protestar y cuestionen la falta de solidaridad de su alcaldesa, quien es una latina republicana y miembro del movimiento ultraconservador MAGA.

La alcaldesa Claudia Marroquin Frometa no respondió a una petición de entrevista con La Opinión, pero en un breve encuentro con Telemundo/NBC mientras un ruidoso grupo de manifestantes gritaba que ella apoya al ICE y sus operativos en la comunidad, dijo que ellos (los protestantes) no representan a la comunidad, y son tres o cuatro personas.

“Es importante que la comunidad sepa que los apoyamos y estamos escuchándolos”, dijo nerviosa la alcaldesa Marroquin Frometa, una mexicana nacionalizada estadounidense quien emigró a los 14 años a Estados Unidos.

Los manifestantes contra la presencia de ICE y la Patrulla Fronteriza en Downey se manifestaron en las calles y se fueron al Ayuntamiento de Downey a demandar acción a su alcaldesa y concejales.

La indignación en la comunidad ha crecido a partir de un video captado por Víctor Correa en el que se puede ver a agentes federales enmascarados forcejeando el sábado 10 de enero con dos jardineros, Uriel Díaz y José Solorio en un intento por arrestarlos. El escándalo hecho por Correa mientras filmaba, impidió que los federales se llevaran a los jardineros.

Mario Trujillo, defensor de los inmigrantes en el Concejo de Downey. Crédito: Mario Trujillo | Cortesía

El concejal y exalcalde de Downey, Mario Trujillo dijo que es claro que la alcaldesa no quiere usar la plataforma de la ciudad para proteger a la comunidad.

“Ella es una latina republicana, miembro de MAGA (Make America Great Again) el movimiento que apoya a Donald Trump, quien tiene 34 delitos graves; y en lugar de decir a Kristy Noem (secretaria de seguridad nacional) que pare de aterrorizar a la comunidad, se queda callada; y el silencio es complicidad”, denunció Trujillo.

“Como fiscal que fui por 25 años, soy un experto en detenciones; sé lo que es una detención ilegal, y las detenciones hechas por agentes federales contra nuestra gente no son legales”.

El concejal Trujillo fue duramente censurado cuando tras el asesinato de Charlie Kirk publicó en las redes sociales que no guardaría luto.

“La alcaldesa dice que los agentes federales no saldrían a las calles si California les entregara a los criminales que salen de las prisiones, cuando el 70% de los detenidos por ICE no tienen un crimen”.

Lamentó que una ciudad donde la mayoría de los votantes son demócratas, el Concejo esté dominado por tres concejales republicanos, dos de ellos inmigrantes, Claudia Marroquin Frometa y Dorothy Pemberton, y también el mexicano-peruano Héctor Sosa. Ellos tres son republicanos proTrump, mientras que los únicos concejales que apoyan a los inmigrantes son Trujillo y Horacio Ortiz.

Claudia Marroquin Frometa, alcaldesa de Downey. Crédito: Downey City Council | Cortesía

Lissette Rivera, una activista de Downey, dijo que los crueles operativos del ICE están afectando a toda la ciudad, familiares, amigos y personas que trabajan para los residentes.

“La Corte Suprema aprobó que los agentes federales pueden aplicar el perfil racial, y como esposa de un veterano y madre, me preocupa porque pueden detener a mi esposo, a mis hijos y vecinos”, afirmó Lissette quien ha vivido 18 años en Downey.

“Me da pena y me preocupa por mi pueblo, por los niños que están viendo todo esto”.

Criticó que la alcaldesa como representante de una ciudad donde el 80% es latina no sea parte del movimiento de rechazo al ICE y no quiera entender a los que están sufriendo.

“Ella fue parte de la protesta por una Cuba libre, pero cuando se trata de defender a su propia raza, no quiere ser incluida”.

De acuerdo a Lissette, la alcaldesa de Downey es MAGA de hueso colorado, ni siquiera republicana porque aseguró que hay muchos republicanos que no están de acuerdo en lo que está haciendo Trump.

“Ella asistió a una fiesta privada con más de 50 personas MAGA en la que hicieron el baile, vete para fuera (váyanse del país). Yo quisiera saber cuál fue su proceso para hacerse residente porque a Estados Unidos vino a los 14 años con una visa de turista. ¿Al terminar la visa, se hizo residente? ¿Nunca se quedó sin estatus? Es una pena que siendo alcaldesa de una ciudad latina, hable mal de su propio pueblo y le dé la espalda”.

Víctor Correa, un vecino de Downey que grabó un video en el que se puede ver a los agentes federales tratando de llevarse a los dos jardineros, dijo que el sábado 10 de enero, al cruzar las calles Benares y Ryerson, presenció el intento de secuestro de los trabajadores, aún cuando uno de ellos es residente permanente y ha vivido en el país por más de 40 años; y el otro, tenía un permiso de trabajo consigo.

“Estaba tratando de filmar el incidente y los agentes del ICE me apuntaron con latas de gas pimienta para rociarme. Por fortuna, después de hacer mucho ruido y llamar la atención sobre la detención, los dos jardineros fueron liberados y pudieron regresar a sus casas y sus familias esa noche”, narró Víctor.

El concejal Trujillo dijo que con el apoyo de Víctor y otros miembros de la comunidad están tratando de organizarse para entrenar y educar a la comunidad de Downey para que sepan qué hacer cuando se presente un operativo de migración.

Postura de la alcaldesa



En un video publicado en las redes sociales de la Ciudad de Downey, el viernes 16 de enero alrededor de la 6 de la tarde, la alcaldesa Marroquin Frometa reconoció que las actividades recientes de migración en la región han despertado el miedo y la incertidumbre en la comunidad.

“Queremos dejar claro: nuestra prioridad es mantener a nuestra comunidad segura, bien informada, valorada y apoyada. Nadie debe sentirse solo ni tener miedo de buscar ayuda o hacer preguntas”.

El jefe de policía de Downey, Scott Lochner dijo que el Departamento de Policía de Downey no asiste ni colabora con el ICE en estas operaciones.

“Tampoco interfiere ni obstruye las actividades federales de aplicación de la ley. Hacerlo constituye una violación de la ley federal. Nuestra misión sigue centrada en la seguridad pública y en servir a todos los miembros de nuestra comunidad con profesionalismo, imparcialidad y respeto”.

Marroquin Formeta dijo que la ciudad de Downey, en colaboración con Community Legal Aid SoCal, organizará un taller gratuito de preparación familiar y conocimiento de sus derechos para brindar orientación legal y recursos a los miembros de la comunidad que se han visto afectados por las recientes actividades federales de control de inmigración.

“El taller se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 10:00 a 11:00 a. m. Este taller es gratuito y confidencial y se realizará virtualmente tanto en español como en inglés”.