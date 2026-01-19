Incluso cuando en apariencia son inocuas: bebidas comunes liberan partículas dañinas

Un reciente estudio advierte que el uso de vasos desechables de plástico, comúnmente utilizados para el café y el té, libera miles de microplásticos en las bebidas. Estas partículas se generan tanto por la descomposición de plásticos mayores como por la liberación directa durante el uso de productos.

Investigadores de la Universidad Griffith, liderados por el científico ambiental Xiangyu Liu, analizaron datos de 30 estudios previos. Se encontró que el calor es un factor crucial en la liberación de microplásticos. Los vasos de polietileno, polipropileno y poliestireno son responsables de la mayor parte de las partículas liberadas, que pueden llegar a ser desde cientos hasta más de 8 millones por litro.

Estos notaron que los vasos de papel con recubrimiento plástico liberan menos microplásticos en comparación con los vasos completamente de plástico. El incremento de partículas se observó particularmente cuando la temperatura del líquido alcanzaba los 60 °C.

Impacto en la salud humana

Los microplásticos pueden ingresar al cuerpo humano a través de la ingestión y la inhalación. Se ha realizado un seguimiento sobre la presencia de estas partículas en tejidos humanos, incluyendo las paredes de las arterias.

Se estima que un adulto podría consumir entre 39,000 y 52,000 partículas de microplásticos anualmente, según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El informe de la ONU indica que el uso de vasos desechables se incrementa anualmente, lo que refuerza la urgencia de encontrar soluciones sostenibles y alternativas para el consumo de bebidas fuera del hogar.

Alternativas más sostenibles

Las alternativas más sostenibles a los vasos desechables de plástico priorizan materiales renovables, biodegradables o reutilizables para reducir residuos y emisiones. Estas opciones minimizan el impacto ambiental al provenir de fuentes naturales rápidas de regenerar o ser reciclables infinitamente. A continuación, se detallan las principales.

Materiales reutilizables. El acero inoxidable y el vidrio destacan por su durabilidad y cero generación de residuos con uso repetido. Los termos de acero mantienen bebidas calientes o frías por horas, mientras que los vasos de vidrio son inertes y no liberan químicos. Ambos se lavan fácilmente y duran años.

Bioplásticos compostables. Los vasos de PLA (ácido poliláctico) derivados de almidón de maíz o caña de azúcar son compostables industrialmente y resisten el calor. También emergen innovaciones como vasos de penco de maíz, que reutilizan residuos agrícolas. Reducen emisiones comparados con plásticos fósiles, aunque requieren compostaje adecuado.

Opciones biodegradables. El bambú, de crecimiento rápido y bajo en pesticidas, produce vasos resistentes y biodegradables. La fibra de bambú es libre de BPA y PVC, ideal para entornos domésticos u oficinas. Estos materiales se descomponen naturalmente sin microplásticos.

