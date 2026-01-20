Dallas: pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

Durante la noche, la temperatura será de 50 grados Fahrenheit (10ºC), con una probabilidad de precipitación del 60%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1127 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:29 h y se pondrá a las 17:48 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 64% por la mañana, 25% por la tarde y 64% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

