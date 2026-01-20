“Europa está totalmente perdida”: Rusia se regodea por las tensiones entre Trump y los líderes europeos sobre Groenlandia

Al escuchar a Donald Trump uno pensaría que Moscú y Pekín están al acecho frente a las costas de Groenlandia, listos a abalanzarse sobre el territorio para fortalecer su poder en el Ártico.

“Hay buques destructores rusos, hay buques destructores chinos y, aún más grandes, hay submarinos rusos por todas partes”, expresó el presidente Trump recientemente.

Es por eso, según el mandatario estadounidense, que el control de Groenlandia por parte de Estados Unidos es esencial.

Así que, ¿cómo creen que Moscú ha reaccionado a que su supuesto complot haya sido descubierto y potencialmente frustrado por la toma de Groenlandia por EE.UU.?

Los rusos no pueden estar contentos. ¿Cierto?

Falso.

En un sorprendente artículo, el diario estatal de Rusia está lleno de elogios a Trump y críticas a los líderes europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia por EE.UU.

“En el camino del avance histórico del presidente de EE.UU. está la terquedad de Copenhague y la fingida solidaridad de los intransigentes países europeos, incluyendo los supuestos amigos de EE.UU., Gran Bretaña y Francia”, escribe el diario Rossiyskaya Gazeta.

“Europa no necesita la grandeza de EE.UU. que Trump está promoviendo. Bruselas está contando con ‘ahogar’ al presidente estadounidense en las elecciones legislativas de mitad de término, de impedir que concluya el mayor negocio de su vida”.

Pero cuál es este “negocio mayor”. Antes de darles la respuesta del diario les recuerdo que estoy leyendo un periódico gubernamental ruso, no una publicación pro-Trump en Estados Unidos.

Reuters: El artículo del Rossiyskaya Gazeta critica la intransigencia de Reino Unido y Francia por obstaculizar los planes de su aliado Trump en Groenlandia.

“Evento planetario”

“Si Trump se anexa a Groenlandia para el 4 de julio de 2026, cuando EE.UU. celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, pasará a la historia como el líder que reafirmó la grandeza de Estados Unidos”, continúa Rossiyskaya Gazeta.

“Con Groenlandia, EE.UU. se convierte en el segundo país más extenso después de Rusia, superando a Canadá en superficie. Para los estadounidenses, eso está a la par con eventos planetarios como la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln en 1862 o las conquistas territoriales durante las Guerras Napoleónicas”.

“Si, gracias a Trump, Groenlandia se vuelve parte de EE.UU… es seguro que el pueblo estadounidense jamás se olvide de semejante logro”.

Y el autor del artículo tiene este mensaje para el mandatario estadounidense: “No dé marcha atrás”.

“Es peligroso que el presidente estadounidense retroceda en su iniciativa sobre Groenlandia. Eso debilitaría el posicionamiento del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de término y probablemente resultaría en una mayoría demócrata en el Capitolio con las resultantes consecuencias para Trump. Mientras que una rápida anexión de Groenlandia antes de las elecciones puede cambiar esta tendencia política”.

Getty Images: La fijación de Trump con Groenlandia lo llevó a publicar este martes en su red social varias imágenes aludiendo a su deseo de hacerse con la isla ártica.

En otras palabras, está en el interés de Trump seguir adelante con sus planes de hacerse de Groenlandia, según el diario estatal ruso.

Asimilemos esto.

Pero, ¿por qué los elogios de Moscú? ¿Por qué la aparente exhortación?

Se debe a que Rusia tiene mucho que ganar de la actual situación.

La fijación de Trump con Groenlania, su resolución de hacerse de la isla e imponer aranceles a los países europeos que se opongan a su plan han puesto una enorme presión a la alianza trasatlántica: tanto a las relaciones de EE.UU. con Europa como dentro de la OTAN.

Cualquier cosa que debilite o arriesgue una ruptura de la alianza occidental es visto por Moscú como algo enormemente positivo para Rusia.

“Europa está totalmente perdida, para ser francos, es un placer observar esto”, se regodeó el tabloide ruso Moskovsky Komsomolets en uno de sus artículos sobre Groenlandia.

Es más, las amenazas estadounidenses de anexarse Groenlandia están siendo usadas por los comentaristas pro Kremlin para intentar justificar la guerra de Rusia contra Ucrania.

La victoria en Ucrania continúa siendo la prioridad del Kremlin.

Moscú cree que mantener una relación positiva con el gobierno de Trump le ayudará a lograr ese objetivo.

De ahí viene la crítica de Rusia contra Europa. Pero no contra Donald Trump.

