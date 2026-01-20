Juez de Indiana y su esposa resultan heridos en tiroteo dentro de su vivienda a plena luz del día

Un juez de Indiana y su esposa resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido en su vivienda el fin de semana, mientras las autoridades continúan la búsqueda del presunto responsable, informaron fuentes oficiales.

El juez del condado de Tippecanoe, Steven Meyer, y su esposa, Kimberly Meyer, recibieron disparos en su casa en Lafayette el domingo por la tarde, confirmó la presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta Rush.

Víctimas se encuentran estables

La policía informó el lunes que ambos permanecen en condición estable. Meyer sufrió una herida en un brazo, mientras que su esposa presentó una lesión en la cadera.

Los agentes acudieron a la residencia alrededor de las 2:17 p. m. del domingo, tras recibir el reporte del tiroteo, y en el lugar recuperaron casquillos de bala, según el Departamento de Policía de Lafayette.

La investigación continúa con la participación de múltiples agencias, incluido el FBI, y hasta el momento no se han realizado arrestos.

El alcalde de Lafayette, Tony Roswarski, calificó el hecho como un acto de violencia “insensato e inaceptable” y aseguró que se están utilizando todos los recursos disponibles para dar con el responsable.

Llamado a la vigilancia judicial

La presidenta del Tribunal Supremo de Indiana instó a los jueces del estado a extremar medidas de seguridad, advirtiendo que el presunto tirador sigue prófugo.

“Cualquier violencia contra un juez o su familia es completamente inaceptable”, señaló Rush, quien expresó su preocupación por la seguridad del sistema judicial.

Steven Meyer es juez del Tribunal Superior del Condado de Tippecanoe desde 2014. Anteriormente, se desempeñó como defensor público y fue miembro del Concejo Municipal de Lafayette.

Las autoridades judiciales informaron que los casos asignados a Meyer continuarán siendo atendidos con normalidad, mientras colegas de todo el estado han ofrecido apoyo tras el ataque.

