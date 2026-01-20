Michael McKee, cirujano de Chicago, ingresado en cárcel de Ohio por doble asesinato

Michael David McKee, cirujano originario de de Chicago, acusado de asesinar a su exesposa y al esposo de ella fue ingresado este martes en una cárcel de Ohio, mientras avanzan los procedimientos judiciales por uno de los casos criminales que más atención ha generado en las últimas semanas en Estados Unidos.

McKee, de 39 años, fue recluido el martes tras ser acusado formalmente el 16 de enero por un gran jurado del condado de Franklin de asesinato agravado y robo agravado, con un agravante relacionado con el uso de un supresor de arma de fuego, según registros judiciales.

Acusado de doble asesinato en Ohio

McKee está señalado como el responsable de la muerte a tiros de Monique Tepe, de 39 años, su exesposa, y de su actual marido, el dentista Spencer Tepe, de 37, en la vivienda de la pareja en Columbus el 30 de diciembre. McKee y Monique Tepe se habían divorciado en 2017.

Las autoridades difundieron una nueva fotografía del acusado tras su ingreso en la cárcel de Ohio. McKee fue detenido previamente en Rockford, Illinois, por agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), poco después de las 10:30 de la mañana del 10 de enero, mientras se encontraba en un restaurante cercano a su consultorio médico.

Tras su arresto, McKee fue trasladado al centro de detención del condado de Winnebago. Posteriormente renunció a su derecho a una audiencia de extradición, por lo que quedó a disposición de las autoridades para su traslado a Ohio. Su comparecencia judicial en Illinois está programada para el 23 de enero.

Video captó al sospechoso del asesinato en Ohio

La jefa de la policía de Columbus, Elaine Bryant, dijo anteriormente que los investigadores creen que McKee es la persona captada por una cámara de seguridad caminando por un callejón cercano a la casa de las víctimas la noche de los asesinatos.

Además, el vehículo del acusado fue identificado circulando por la zona, y un arma recuperada en su residencia en Illinois coincidió con evidencia balística hallada en la escena del crimen, aunque las autoridades no han precisado el tipo de arma utilizada.

El caso generó amplia atención nacional tras varios días de incertidumbre. La policía informó que no se detectaron signos de entrada forzada en la vivienda, que no se encontró un arma en el lugar y que los investigadores descartaron desde el inicio la hipótesis de un homicidio-suicidio.

Las autoridades indicaron que no se reportaron robos y que los dos hijos pequeños de la pareja y su perro resultaron ilesos.

El Centro Médico OSF Saint Anthony, donde McKee trabajaba, confirmó que el médico fue separado de sus funciones y que la institución está cooperando plenamente con la investigación.

Las autoridades señalaron que continuarán proporcionando información a medida que avance el proceso judicial.

