Policía difunde nuevo video de persona de interés por asesinato de dentista de Ohio y su esposa

La policía de Columbus, en Ohio, difundió un nuevo video de una persona de interés vinculada con los asesinatos del dentista Spencer Tepe y su esposa, Monique Tepe, hallados muertos a tiros en su residencia el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con las autoridades, la pareja habría sido asesinada entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada en el segundo piso de su vivienda. En el interior de la casa fueron encontrados ilesos sus dos hijos pequeños.

El material divulgado el lunes corresponde a “imágenes de video recuperadas” y muestra a una persona caminando por un callejón cercano a la vivienda durante el rango horario en el que se estima ocurrieron los homicidios. El video, de baja nitidez, muestra a un individuo con jeans y una chaqueta negra con capucha, aparentemente con las manos en los bolsillos.

Policía pide colaboración ciudadana

“Sabemos que hay preguntas e inquietudes”, señaló la policía de Columbus en un comunicado, al tiempo que aseguró estar recibiendo pistas y trabajando “diligentemente” para esclarecer el crimen.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda ayudar a identificar al individuo del video que se comunique con la policía al 614-645-2228. También se pueden enviar denuncias anónimas a Crime Stoppers del Centro de Ohio al 614-461-8477.

Familia exige respuestas

Mientras avanza la investigación, los familiares de Spencer y Monique Tepe continúan de luto y a la espera de justicia. Rob Misleh, hermano de Monique, expresó su indignación en declaraciones al programa Good Morning America de ABC News.

“No tiene sentido que alguien haya podido hacer esto”, afirmó. “¿Qué clase de persona puede separar a dos padres de niños tan pequeños y a dos personas tan hermosas de este mundo?”.

El caso sigue abierto y las autoridades no han anunciado arrestos hasta el momento.

