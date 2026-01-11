Detienen a Michael David McKee, sospechoso del asesinato de dentista y su esposa en Ohio

Michael David McKee, de 39 años, fue detenido el sábado en Rockford, Illinois, como sospechoso del asesinato de su exesposa, Monique Tepe, de 39 años, y su esposo, el dentista Spencer Tepe, de 37, informó la policía de Columbus, Ohio.

El crimen se registó el pasado 30 de diciembre en Columbus, Ohio, según la policía local y registros judiciales.

Identifican a sospechoso del asesinato de dentista y esposa

Los investigadores identificaron a McKee mediante imágenes de vigilancia que mostraban un vehículo vinculado al sospechoso llegando al vecindario Near East Side de Columbus poco antes de los tiroteos y abandonándolo tras los hechos.

La policía no encontró armas en la vivienda y tampoco indicios de entrada forzada. Dos niños pequeños permanecieron ilesos dentro de la casa.

“Monique y Spencer permanecen en el centro de nuestros corazones, y conservamos su amor mientras rodeamos y protegemos a los dos hijos que dejan atrás”, dijo la familia Tepe en un comunicado, agradeciendo a las autoridades por su trabajo en la captura del sospechoso.

Sospechoso es exesposo de Monique

McKee es el exmarido de Monique, con quien estuvo casado entre 2015 y 2017. Desde entonces, ha residido en varios estados, incluidos Virginia, Nevada e Illinois. Según los registros, McKee es cirujano vascular en el área de Rockford.

Las autoridades creen que los asesinatos ocurrieron entre las 2:00 y las 5:00 a.m. del pasado 30 de diciembre. Spencer Tepe sufrió múltiples heridas de bala, mientras que Monique Tepe recibió al menos una bala en el pecho, según reportes de medios locales. La policía continúa investigando el caso y no ha divulgado el posible motivo del crimen.

Podrían pedir pena de muerte contra Michael David McKee

McKee fue fichado en la Oficina del Sheriff del Condado de Winnebago, Illinois, poco antes del mediodía del sábado, y enfrenta dos cargos de asesinato. Está previsto que comparezca ante el tribunal de Franklin, Ohio, el lunes.

El fiscal local ha indicado que podría solicitar la pena de muerte.

La policía de Columbus había publicado un video de vigilancia días atrás mostrando a una persona de interés cerca de la casa de los Tepes, caminando lentamente con abrigo oscuro y pantalones claros. El arresto de McKee representa un paso clave en la investigación, según las autoridades.

