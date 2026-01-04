Buscan a sospechoso por el asesinato de un dentista y su esposa en Ohio

Las autoridades de Ohio buscan a un sospechoso luego de que un dentista y su esposa fueran encontrados asesinados dentro de su residencia en Columbus a comienzos de esta semana. La policía identificó a las víctimas como Spencer Tepe, de 37 años, y Monique Tepe, de 39.

Según un informe policial citado por medios locales, los agentes acudieron a la vivienda el martes por la mañana tras una solicitud de control de bienestar, luego de que Tepe no se presentara a trabajar. Al ingresar, encontraron a la pareja con aparentes heridas de bala. Paramédicos confirmaron su muerte poco después.

Víctimas con heridas de bala y sin señales de entrada forzada

De acuerdo con la policía, Spencer Tepe presentaba múltiples heridas de bala, mientras que Monique Tepe tenía al menos un disparo en el pecho. En la vivienda no se hallaron armas de fuego ni signos evidentes de entrada forzada.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no creen que se trate de un caso de homicidio-suicidio. En el interior de la casa también fueron encontrados ilesos los dos hijos pequeños de la pareja.

Llamadas al 911 y demoras iniciales

El control de bienestar fue solicitado después de que el propietario de Athens Dental Depot, donde trabajaba Tepe, alertara al 911 al no lograr comunicarse con él ni con su familia. “Ha sido confiable y siempre llegaba puntual”, dijo el empleador en una llamada revisada por ABC News.

Registros policiales señalan que un agente acudió inicialmente a la vivienda sin obtener respuesta. Posteriormente, una persona volvió a llamar al 911 al escuchar a niños dentro de la casa y, más tarde, al afirmar que podía ver el cuerpo de Spencer Tepe en el interior.

Investigación en curso y llamado a la comunidad

La policía de Columbus solicitó la colaboración de la comunidad y pidió a cualquier persona que tenga videos, fotografías o información —incluidos registros de personas o vehículos sospechosos entre la medianoche del martes y las 9:00 am— que los comparta con las autoridades.

Aunque se confirmó la existencia de una cámara policial en las cercanías de la vivienda, la policía no ofreció más detalles por tratarse de una investigación en curso.

Mensajes de duelo de familiares y colegas

La familia de las víctimas emitió un comunicado en el que expresó estar “devastada por la trágica e insensata pérdida” y describió a la pareja como personas llenas de amor y alegría. Señalaron que Spencer y Monique estaban a un mes de celebrar su quinto aniversario de bodas.

Athens Dental Depot también lamentó la muerte de su empleado y su esposa, destacando el impacto que tuvo Tepe tanto en sus colegas como en sus pacientes.

Las autoridades instaron a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la Unidad de Homicidios de la Policía de Columbus o con Central Ohio Crime Stoppers, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

