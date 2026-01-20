Mujer embarazada desaparece en México tras enviar una foto y mensaje de auxilio a su esposo

La desaparición de Lidya Valdivia Juárez, una mujer con nueve meses de embarazo, encendió las alertas en Puebla desde el pasado domingo, luego de que se perdió todo contacto con ella mientras conducía por la región de Acajete. El caso generó una rápida movilización social y la intervención de autoridades estatales ante el riesgo inminente para la joven y su bebé.

De acuerdo con los primeros reportes, Valdivia Juárez viajaba a bordo de su automóvil cuando alertó a su esposo de que era seguida por sujetos que se desplazaban en una motocicleta y otro vehículo. Minutos después de enviar mensajes y una imagen captada desde el interior del coche, su teléfono dejó de emitir señal y desde entonces se desconoce su paradero, así como el del automóvil.

Según información publicada por El Sol de Puebla, la desaparición detonó bloqueos carreteros la noche del domingo, principalmente en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de la caseta de Amozoc, donde familiares, vecinos y amigos exigieron a las autoridades intensificar la búsqueda.

De acuerdo a medios mexicanos como El Universal, la última comunicación de Lidya Valdivia incluyó una fotografía en la que se aprecia una motocicleta con dos ocupantes circulando cerca de su vehículo en un tramo poco iluminado de la carretera. Junto con la imagen, la joven envió un mensaje de auxilio a su pareja antes de que su teléfono quedara fuera de servicio, lo que incrementó la preocupación por un posible robo con violencia o secuestro.

Lidya Valdivia, de 28 años, desapareció justo el día que debía tener a su bebé en Puebla. Su esposo le dijo a sus familiares que cerca de la una de la mañana, Lidya le envió una foto y una nota de voz pidiendo ayuda. Esta es la historia: pic.twitter.com/cbJJfHdYUt — Nacho Lozano (@nacholozano) January 20, 2026

La familia informó que Valdivia Juárez tenía programada su cita médica para dar a luz en los días inmediatos a su desaparición, lo que agravó la angustia entre sus allegados. A través de redes sociales, su hermana pidió a quienes pudieran tener información que ayudaran a localizarla y apeló a la sensibilidad de los responsables para que la dejaran recibir atención médica urgente.

Tras las manifestaciones, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que el gobierno de Puebla ya estableció comunicación directa con los familiares. Indicó que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado trabajan de manera coordinada y que existe una investigación abierta para dar con el paradero de la mujer.

Las autoridades estatales emitieron fichas oficiales de búsqueda a través del Protocolo Alba y de la Comisión de Búsqueda de Personas, en las que se detalla que Lidya Valdivia Juárez fue vista por última vez alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo en el municipio de Acajete.

En los documentos se especifica que cursa el noveno mes de embarazo y que presenta una cicatriz en el vientre producto de una cesárea previa.

Sigue leyendo:

– Secuestradores mantenían oculta dentro de una bocina a una joven en México.

– Mujer colombiana relata la misteriosa desaparición de su hija en México y la dolorosa búsqueda.