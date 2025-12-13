Secuestradores mantenían oculta dentro de una bocina a una joven en México

Autoridades del Estado de México localizaron con vida a Yareth Alexandra, una adolescente reportada como desaparecida desde finales de noviembre, tras un operativo realizado en el municipio de Temascalapa. La joven fue hallada oculta dentro de una bocina en una vivienda donde presuntamente permanecía privada de la libertad.

El hallazgo se logró luego de una orden de cateo ejecutada por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con información oficial, en el interior de la propiedad fue localizada la menor, a quien mantenían oculta en el compartimento vacío de una bocina. En el lugar fueron detenidos tres hombres, uno de los cuales era conocido de la víctima. Las autoridades también aseguraron estupefacientes y otros indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

Dentro de una bocina, fue encontrada con vida Yareth Alexandra. Estaba desaparecida desde el 28 de noviembre en #Tecámac, #Edomex. Hoy, familiares de quienes la habrían desaparecido rechazaron que se trate de un secuestro. Esta es la historia: pic.twitter.com/ew9DrZ5HMD — Nacho Lozano (@nacholozano) December 13, 2025

La desaparición de Yareth Alexandra fue denunciada por sus familiares el mismo día en que no regresó a casa tras dirigirse al colegio. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda, incluida una Alerta Amber, y se mantuvo contacto permanente con la familia durante las investigaciones.

Tras su localización, la adolescente fue presentada ante el Ministerio Público y recibió atención integral por parte de personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec, que se encargó de su resguardo y acompañamiento legal.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el estado de salud de la joven.

