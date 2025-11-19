Arrestan a cuatro policías que secuestraban personas para el CJNG

Cuatro policías municipales del estado de Jalisco fueron detenidos por estar presuntamente vinculados a una organización criminal, según informó el Gabinete de Seguridad por medio de un comunicado.

Los detenidos, que colaboraban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron identificados como Hugo Aldair Sánchez González, alias “El Tuki”; Abiham Bathuel Orendain Martínez, alias “El Dire”; Rafaela Serrano Mariscal, alias “Rafa”; y Edgar Sígala Cantor, alias “El Pollo”.

Mientras realizaban labores como policías en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac, también participaban en delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas, señala el comunicado.

Durante los trabajos de investigación, las autoridades federales identificaron a cuatro hombres que pertenecían a instituciones de seguridad pública.

En el operativo de captura participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

El Gobierno federal destacó que estas capturas buscan desarticular redes criminales infiltradas en cuerpos de seguridad municipales, una de las principales formas de operación del CJNG en Jalisco y otros estados.

El poderío que el CJNG ha acumulado en México se explica por muchos factores, siendo uno de los más importantes la corrupción e intimidación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En un informe de 2024, la DEA señaló que el pago de sobornos y amenazas a las autoridades permitía al Cártel Jalisco Nueva Generación operar con relativa impunidad su lucrativo negocio de trasiego de drogas en el país.

