Powerball en vivo: premio y números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 19 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $193 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

5 28 34 37 55 17 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, conseguirás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$193 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo sorteo el miércoles 21 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: