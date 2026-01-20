Pronóstico del tiempo en Austin para este martes 20 de enero

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 64% para este día. La presión atmosférica media será de 1028.9 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. Tendremos el amanecer a las 07:27 h y el crepúsculo será a las 17:57 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que habrá cielos cubiertos con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 73 grados Fahrenheit (12 y 23ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.