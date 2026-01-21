Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 21 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 21 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.49 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.21 y 17.6 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 17.49 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.38 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de mercados. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia regular y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 487.01 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 62.81 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.49 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.38 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 487.01 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.81 PESOS DOMINICANOS

