El esfuerzo de 4 signos se refleja en suerte hasta el 24 de enero

Los movimientos planetarios que protagonizan la semana marcan un antes y un después para muchos signos del zodiaco. }

Los astrólogos coinciden en que la suerte no llegará sola, sino como resultado directo del compromiso, la constancia y las decisiones conscientes que se tomen entre ahora y el 24 de enero de 2026.

Con la entrada del Sol en Acuario el lunes 19 de enero y el ingreso de Mercurio y Marte en este signo visionario, se abre un portal energético que recompensa a quienes se atreven a actuar de manera diferente.

La temporada de Acuario trae consigo cambios sociales, pensamiento innovador y ruptura de viejos patrones.

Aunque todos los signos pueden beneficiarse de esta vibración, hay cuatro en particular que verán cómo su esfuerzo reciente se traduce en fortuna, avances concretos y oportunidades inesperadas.

Con Venus ya orientado a las relaciones y Mercurio activando la mente futurista, el clima astral favorece la colaboración, los planes a largo plazo y las decisiones valientes.

Marte, al ingresar en Acuario el viernes 23 de enero, aporta la energía necesaria para pasar de la idea a la acción, explicó la astróloga Maressa Brown en un reporte para el portal Parade.

Los 4 signos cuya suerte se activa con el esfuerzo

1. Cáncer

Cáncer, desde mediados de diciembre tu atención ha estado puesta en tus relaciones más importantes. Esta semana marca un cierre poderoso y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo.

La luna nueva del 18 de enero activó tu séptima casa de las asociaciones, dándote la oportunidad de iniciar una etapa completamente distinta junto a una pareja, socio o aliado clave.

Tu esfuerzo emocional y tu disposición a comunicarte con honestidad empiezan a dar frutos.

Las conversaciones profundas, los acuerdos claros y la valentía para mostrarte vulnerable atraerán suerte en forma de apoyo, compromiso y crecimiento compartido.

2. Leo

Leo, aunque sabes que 2026 será un año importante para ti, últimamente has estado enfocado en el trabajo diario, la salud y las responsabilidades.

Esta semana, el Sol —tu regente— entró en tu séptima casa, activando un ciclo decisivo en el área de las relaciones personales y profesionales.

Los cambios que se avecinan pueden parecer intensos, pero cuanto más te abras a ellos, mayor será la recompensa.

Tu esfuerzo por equilibrar deber y deseo comienza a rendir frutos, permitiéndote reclamar lo que realmente quieres.

3. Capricornio

Capricornio, al acercarse el final de tu temporada, el universo te ofrece una oportunidad dorada.

La luna nueva en tu signo te invitó a establecer una intención clara y comprometida, especialmente relacionada con tu valor personal y tus recursos.

Tu disciplina y constancia se ven recompensadas cuando te atreves a innovar.

Las ideas creativas, los proyectos personales y las decisiones poco convencionales pueden traducirse en mejoras económicas y reconocimiento.

4. Acuario

Acuario, comienza tu temporada y con ella una etapa decisiva. Aunque todavía hay procesos internos en marcha, el ingreso del Sol, Mercurio y Marte en tu signo te coloca en el centro de la escena.

Tu esfuerzo previo, incluso el que parecía invisible, empieza a manifestarse. Esta semana es ideal para lanzar proyectos, expresar tus ideas y tomar liderazgo.

La suerte llega cuando confías en tu autenticidad y actúas desde tu esencia.

