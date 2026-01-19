Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de enero de 2026

El horóscopo le dice a tu signo qué le espera en el amor y el dinero durante esta semana del 19 al 24 de enero de 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Adiós a viejos problemas de pareja. Tiempo de poner sobre la mesa temas difíciles. Hace bien en hablar, ya que no resolverá nada con evadirse.

DINERO: Alza en su situación económica. Gente incumplidora lo complica, mejor lleve el timón con mano firme.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga su ambición bajo una apariencia de dócil serenidad.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Imposible vislumbrar aún qué le depara su destino. Lo bueno es que as relaciones siguen su curso normal. Le dan libertad, úsela con criterio.

DINERO: Más inseguro que de costumbre. En la medida en que se concentre, sus planes se cumplen. Despacio pero bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Negar una crisis puede hipotecar su mañana. Cuidado.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Seguro de sí mismo pese a las pruebas cotidianas. En vez de deprimirse enfrentará con mente positiva los problemas. Ayuda de la pareja.

DINERO: La desorganización de otros lo obliga a ordenarse. No asuma gastos ajenos. Conviene renovar su método de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿No quiere comprometerse? A veces lo sano es dudar.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Si su pareja es desconfiada no dé motivo para la duda. Lo inteligente será poner límites firmes y claros a las interferencias de terceros.

DINERO: Ocio creativo. La economía irá repuntando, en parte gracias a buenas ideas que tendrá en su tiempo de descanso.

CLAVE DE LA SEMANA: No dé por sentado trato alguno. Estudie a la gente.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Comprensivo y cariñoso con su pareja. Un gesto de cariño conmovedor termina por quebrar sus resistencias. En la pareja se animará a más.

DINERO: Inicia este ciclo con mil proyectos de trabajo. Creatividad potenciada y confianza. Chance en ocupaciones novedosas.

CLAVE DE LA SEMANA: Atienda más los actos que las palabras. Siga su intuición.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Ansioso, la convivencia diaria se complica. Sin ganas de ocuparse de problemas domésticos, desajustes de pareja y familia. Intente escuchar.

DINERO: No inicie nuevas gestiones, mejor concentrarse en las que conoce bien y –ante todo- no recargarse de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si apuesta a lo que no es muy seguro puede fallar.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Vitalidad, deseo y unas ganas inmensas de pasarla bien. En seducción permanente. Dicha en la amistad y renovada pasión en la pareja.

DINERO: Más ejecutivo que nunca. Gente que hasta ayer ni se fijaba en su persona hoy lo considerará su mano derecha. Rendimiento.

CLAVE DE LA SEMANA: No prometa lo imposible. Los demás se sentirán con derecho a exigir.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Algo inquietante para quienes lo quieren y lo ven avanzar sin rumbo. Ensaye entrega sin sacrificio, un punto medio muy complejo de hallar.

DINERO: El dinero llega pero en cuentagotas. No lo dejan poner en práctica algo que desea mucho hacer. Vaya despacio.

CLAVE DE LA SEMANA: Dialogue cuando el otro esté dispuesto o lo ignorarán.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Tiernas sorpresas y nuevos contactos. Encuentra gente dinámica y mantiene una constante comunicación. No acepte presiones afectivas.

DINERO: Varias ideas felices que lo salvan del desastre. Dinero en mano y nuevas asociaciones que debe administrar con criterio.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite disputas, competir ahora le restará energía.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Alguien muy posesivo de la familia, lo agobia. Será cuestión de poner a cada uno en su lugar y de dejar pasar lo que no importe mucho.

DINERO: Una abierta confrontación que puede perjudicarlo. Evite el choque directo y si avanza mida las consecuencias.

CLAVE DE LA SEMANA: Es una semana tensa por eso distraerse le hará bien.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Armoniosa relación con el entorno. Logra acuerdos de familia en un tema que solía enfrentarlos. Si hace proyectos, mejor en pareja.

DINERO: Aciertos dignos de reconocimiento, sobre todo si hace una inversión. Un socio o colega lo respalda y logra despegar.

CLAVE DE LA SEMANA: Para mantener la mente en forma, aumente sus experiencias.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Lo acecha la nostalgia pero no deje que eso lo aleje de su bello presente. Si la rutina los alcanza, haga uso de su delicada imaginación.

DINERO: Muy bien, aunque a mitad de camino se agote. Una relación comercial puede entorpecer sus movimientos. Límites.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien no aprecia lo que usted brinda, apártese ya.

Por Kirón