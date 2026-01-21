Entre llanto y dolor despidieron a policías asesinados por pandilleros en Guatemala

Tras los lamentables hechos del pasado fin de semana en Guatemala, donde diversos ataques perpetrados por pandillas cobraron la vida de 10 policías, familiares de dos las víctimas les dieron el último adiós.

Entre lágrimas, los familiares de Frallan Medrano Pernillo y Claudia Muñoz Ramos realizaron los funerales en la provincia de Jutiapa, a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Medrano Pernillo, de 26 años, fue velado en el municipio de San José Acatempa, mientras que Muñoz Ramos, de 28, en el municipio El Jícaro, donde fue enterrada por la tarde, según informó EFE.

“Este dolor no se lo recomiendo a nadie. Ella (Muñoz Ramos) entró a la policía con el gran anhelo de sacar adelante a su familia”, contó a dicha agencia Manuel Godoy, cuñado de la agente.

“No hay palabras para expresar este gran dolor”, añadió con tristeza entre una multitud de aproximadamente 500 personas que acudieron a despedirla.

Por su parte, un vecino de la víctima quien se identificó como Marvin, contó que era “una persona dedicada al servicio” y que tenía pensado en algún momento “cambiar de trabajo”.

Presidente expresa indignación

En tanto, el presidente Bernardo Arévalo de León manifestó su indignación por los fallos del Ministerio Público contra los presuntos sicarios.

Y es que, según declaró el mandatario, la Fiscalía ha protegido judicialmente a algunos de los acusados por los asesinatos.

“Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala”, expuso el gobernante mediante sus canales oficiales de comunicación.

Arévalo de León puntualizó que el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción desde hace tres años, acusó solamente por delitos menores a los presuntos asesinos de los policías.

“En lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas”, reprochó el presidente.

Estado de sitio

Los diez policías asesinados, incluido uno que en las últimas horas perdió la vida tras permanecer dos días en estado grave, fueron atacados el domingo por presuntos pandilleros en represalia de que las autoridades tomaran el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado.

Los atentados tuvieron lugar de manera coordinada el domingo por la mañana en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.

Debido a la ola de violencia, Arévalo de León declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

De acuerdo con EFE, el Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios en Administraciones anteriores.

Sigue leyendo:

– Barrio 18, la violenta pandilla detrás del motín en tres cárceles y el asesinato de 10 policías en Guatemala.

– Quién es “Lobo”, el líder de la pandilla Barrio 18 que ordena crímenes desde una prisión en Guatemala.