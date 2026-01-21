Maquinistas de España convocan a huelga tras accidentes de trenes en los últimos días

El sindicato de maquinistas SEMAF convocó este miércoles una huelga nacional en España para exigir garantías de seguridad tras tres accidentes ferroviarios en menos de 48 horas, que dejaron decenas de muertos, incluidos dos conductores.



El sindicato advirtió que pedirá responsabilidad penal a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria. “La huelga tiene que ver con las circunstancias anímicas que atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros esta misma semana”, declaró el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Domingo: choque mortal en Adamuz, Córdoba

El primer accidente grave ocurrió el pasado domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba, cuando dos trenes colisionaron, dejando 43 muertos, entre ellos un maquinista, y varios heridos. Los equipos de rescate localizaron un cadáver adicional en la cafetería del tren, aumentando el número de víctimas.



Durante la noche, grúas retiraron los vagones restantes del tren descarrilado, operado por el consorcio privado Iryo. Según el ministro Puente, el tiempo entre el descarrilamiento y la colisión fue de solo nueve segundos, lo que impidió que los trenes pudieran frenar.

Martes: descarrilamiento en Gelida, Barcelona

El martes 20 de enero, un tren de cercanías descarriló cerca de Gelida, Barcelona, cuando un muro de contención colapsó sobre la vía durante fuertes lluvias. El conductor falleció y cuatro pasajeros resultaron gravemente heridos.



En paralelo, otro tren de la red regional de Barcelona sufrió un descarrilamiento menor por la caída de una roca, sin que se registraran heridos.

Advertencias previas y estado de las vías

SEMAF había alertado en agosto de 2025 sobre el desgaste de las vías, señalando baches, desniveles y problemas en las líneas eléctricas aéreas que provocaban averías frecuentes.



Tras los accidentes, Adif impuso nuevos límites de velocidad en las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, y envió equipos de mantenimiento para inspeccionar tramos críticos, detectando cuatro puntos que requieren reparación inmediata.

Caos en el transporte y medidas de emergencia

Los accidentes provocaron interrupciones en el transporte y caos entre pasajeros que buscaron alternativas. Los trenes regionales en Cataluña fueron suspendidos mientras se inspeccionaban las vías.

Renfe publicó una imagen de su presidente, Álvaro Fernández Heredia, utilizando un autobús sustituto para regresar de Adamuz a Madrid, como parte de las medidas de contingencia.

