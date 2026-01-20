España investiga choque de trenes que eleva a 42 los muertos

Las autoridades españolas ampliaron este martes la investigación sobre el choque y descarrilamiento de trenes ocurrido el domingo en el sur del país, centrando los peritajes en el estado de la vía y en los sistemas de rodadura de los trenes implicados, mientras el balance provisional de víctimas ascendía a 42 muertos y 39 heridos hospitalizados.

El accidente se produjo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando un tren de la empresa pública Renfe, que cubría la ruta Madrid-Huelva, colisionó con otro convoy de la operadora italoespañola Iryo, que viajaba desde Málaga hacia la capital. El impacto ocurrió tras el descarrilamiento previo de uno de los trenes, en un episodio que las autoridades calificaron de inusual.

En una comparecencia pública, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas, aunque descartó de forma tajante un acto intencional.



“España cuenta con un sistema ferroviario absolutamente robusto y seguro”, subrayó, al negar indicios de sabotaje.

Detectan fracturas en vías

Los investigadores detectaron fracturas en un tramo de la vía, además de analizar los rodamientos de ambos trenes y de otras unidades que circularon por la zona antes del accidente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la Guardia Civil concentra ahora su labor en el coche seis del tren Iryo, el primero que se salió de los rieles, antes de dar paso a los equipos técnicos especializados.

Según la reconstrucción inicial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el tren Iryo descarriló y dos de sus últimos vagones invadieron la vía contigua.

Apenas 20 segundos después, el Renfe Alvia ingresó en ese tramo y chocó con esos coches, lo que provocó que dos vagones del tren público cayeran por un terraplén de unos cuatro metros en una zona rural.

El accidente, considerado uno de los más graves de las últimas décadas en España y el primero registrado en una línea de alta velocidad, dejó más de 150 personas atendidas inicialmente por los servicios de emergencia. De los heridos que continúan ingresados, 13 permanecen en unidades de cuidados intensivos, entre ellos un menor.

Continúan las tareas de rescate

Las tareas de rescate y aseguramiento del lugar continúan. Más de 50 militares colaboran en la estabilización de los vagones siniestrados y en el apoyo logístico a los servicios de emergencia, en un terreno descrito como escarpado y de difícil acceso. Una vez concluyan los trabajos de seguridad, los técnicos procederán a retirar los trenes de las vías, una operación que podría prolongarse varios días.

El tren Iryo implicado en el accidente, fabricado en 2022, había superado una revisión técnica el 15 de enero, apenas tres días antes del choque. La colisión obligó a suspender la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el centro y el sur peninsular, que las autoridades prevén restablecer a comienzos de febrero.

Renfe, que mantuvo el monopolio del transporte ferroviario de pasajeros hasta 2021, comparte actualmente el mercado con nuevos operadores como Ouigo e Iryo, esta última con participación mayoritaria de la italiana Trenitalia.

