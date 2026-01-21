Miami: el tiempo para hoy miércoles 21 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 21 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:56 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos cubiertos con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 84%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.