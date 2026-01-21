Trump afirma que Rusia y Ucrania están en un “punto decisivo” para alcanzar la paz o quedar como “estúpidos”

Donald Trump aseguró este miércoles que Rusia y Ucrania se encuentran en un “punto decisivo” para poner fin a la guerra y afirmó que, si sus líderes no alcanzan un acuerdo ahora, “serían estúpidos”.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Trump declaró ante líderes políticos y empresariales que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen la oportunidad de llegar a un entendimiento que permita detener el conflicto.

“Creo que han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos”, dijo Trump, al tiempo que subrayó la urgencia de alcanzar la paz para “salvar millones de vidas”, pese al “odio tremendo” que existe entre ambas partes.

El presidente estadounidense sostuvo que, a su juicio, ambos mandatarios desean poner fin a la guerra y afirmó que las negociaciones están “razonablemente cerca” de un acuerdo. Sin embargo, reconoció que las conversaciones han enfrentado obstáculos, ya que en ocasiones Ucrania ha rechazado propuestas aceptadas por Rusia y, en otros momentos, Moscú ha descartado condiciones planteadas por Kiev con mediación estadounidense.

Trump también señaló que tenía previsto reunirse con Zelenski este mismo día, aunque el presidente ucraniano había anunciado previamente que no viajaría a Davos y que permanecería en Kiev para atender la crisis energética provocada por recientes ataques rusos. Posteriormente, un asesor del mandatario ucraniano confirmó que Zelenski seguía en la capital del país.

En paralelo, la Casa Blanca informó que su emisario especial, Steve Witkoff, viajará este jueves a Moscú para reunirse con el presidente Putin y tratar de reactivar las negociaciones de paz. Witkoff estará acompañado por Yared Kushner, yerno del presidente Trump, quien ya participó en una reunión anterior en el Kremlin.

La guerra en Ucrania, iniciada en 2022, continúa siendo uno de los conflictos más relevantes a nivel internacional, con consecuencias humanitarias, económicas y geopolíticas que afectan también a Estados Unidos y a la comunidad internacional.

