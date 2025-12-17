Zelenski dice que Rusia se prepara para un año más de guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski considera que Rusia se está preparando para continuar por un año más la guerra en Ucrania. Los comentarios los hizo después de que Vladimir Putin, afirmara que sus fuerzas militares lograrán “sin ninguna duda” sus objetivos.

El mandatario escribió en su cuenta X, que después de ver señales de Rusia, concluye que continuará el conflicto por más tiempo y solicita que los se den cuenta y respondan.

“Hoy volvimos a escuchar señales de Moscú de que se preparan para convertir el próximo año en un año de guerra. Estas señales no son solo para nosotros. Es crucial que nuestros socios las vean, y no solo las vean, sino que también respondan, especialmente nuestros socios en Estados Unidos, quienes a menudo afirman que Rusia quiere poner fin a la guerra”, escribió Zelenski.

“Disimular su deseo de destruir Ucrania”

El presidente ucraniano destacó que las autoridades rusas intentan “socavar la diplomacia”, buscando “varias formulaciones” en las propuestas que se están haciendo durante las negociaciones, “para disimular su deseo de destruir Ucrania y “su voluntad de legitimar el robo de nuestro territorio”.

Tomorrow, European leaders are meeting in Brussels. It will be a very important meeting. The outcome of this meeting – the result Europe produces – must make Russia feel that its desire to continue the war next year is pointless, because Ukraine will have support. This rests… pic.twitter.com/ke7p6knPbl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2025

“Esta mentalidad rusa debe reconocerse y actuar en consecuencia. Cuando Rusia adopta esta mentalidad, también socavará la diplomacia buscando, mediante lenguaje diplomático y presión sobre puntos específicos de los documentos, simplemente enmascarar su deseo de destruir a Ucrania y a los ucranianos, y el deseo de legitimar el robo de nuestro territorio por parte de Rusia. Y luego vienen otros países de Europa, que algún día alguien en Rusia podría calificar como sus supuestos ‘territorios históricos'”, declaró.

Los activos congelados

Zelenski hizo también referencia al Consejo Europeo previsto para los días jueves y viernes de esta semana en Bruselas, donde los Veintisiete deben decidir si utilizan los activos rusos congelados en su jurisdicción para seguir financiando a Ucrania.

“Es una reunión muy importante. El resultado de la reunión es el resultado de Europa. Rusia debe sentir que su deseo de hacer la guerra también el año que viene no tendrá sentido porque Ucrania tendrá apoyo”, declaró.

Aunque la mayoría de países de la UE están a favor de hacer uso de los activos rusos congelados para ayudar a Kiev, el depositario de la mayor parte de los activos, Bélgica, se opone a dar este paso por temor a las repercusiones jurídicas que podría tener la medida si Rusia la lleva a los tribunales.

“Los objetivos de operación militar se lograrán”

Por su parte, Vladimir Putin dijo que los objetivos de la invasión rusa de Ucrania se iban a alcanzar “sin ninguna duda”, especialmente los de ámbito territorial.

“Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú.

“Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia”, pero “si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial”, lo haremos “por la vía militar”, añadió el mandatario ruso.

Con información de Deutsche Welle

