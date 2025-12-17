Putin dice que Rusia logrará sus objetivos en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de lo que llamó “territorios históricos rusos”, las regiones anexionadas que reivindica como propias, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto. “Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

“Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia“, pero “si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial”, lo haremos “por la vía militar”, prometió al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos. “Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva Administración estadounidense, lo que, lamentablemente, no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos”, añadió.

Negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania

El lunes, Ucrania había elogiado los “avances” en la cuestión de las futuras garantías de seguridad que pide, tras dos días de conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó sin embargo que aún existen diferencias importantes en cuanto a los territorios que Ucrania tendría que ceder a Rusia.

El Kremlin afirmó el miércoles que seguía esperando información de Estados Unidos sobre el resultado de las conversaciones en Berlín. “Esperamos que, tan pronto como estén listos, nuestros homólogos estadounidenses nos informen de los resultados de su trabajo con los ucranianos y los europeos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.