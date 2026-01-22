Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 22 al 26 de enero

Jueves 22

Charla de arte en el museo Getty

La serie fotográfica de Fabiola Jean-Louis, titulada Rewriting History, sitúa a las mujeres negras en un imaginario histórico surrealista. Esta charla, que tendrá lugar en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), destaca las tradiciones del retrato y la estética afroamericana, el revisionismo histórico y el afrofuturismo. Hoy jueves a las 6 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: museo Getty

Viernes 23

Año Nuevo Chino en Disneylandia

El Disneyland Resort (1313 S. Disneyland Dr. Anaheim) celebrará el Año del Caballo en su tradicional festejo del Año Nuevo Lunar Chino. Entre lo más destacado está el menú especial para estas fechas, la presencia de los personajes de Disney vestidos con atuendos tradicionales, la Procesión del Año Nuevo Lunar de Mulan y mercancía conmemorativa. Del viernes al 22 de febrero. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Foto: Joshua Sudock/Disneyland Resort

Raymix en Leonardo’s

Artistas como Raymix, Jorge Domínguez y su grupo Super Glass, Nueva Cumbia y Sonido Gaspar son parte del concierto que tendrá lugar en el club Leonardo’s (6617 Wilson Ave., Huntington Park). Viernes a las 8 pm. Boletos desde $55. Informes ticketon.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Rock en español en el auditorio de Riverside

Las bandas Inspector, Voodoo Glow Skulls, Rundown Kreeps y The Odd Advantage ofrecerán un concierto en el Riverside Municipal Auditorium (3485 Mission Inn Ave., Riverside). Viernes 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Mardi Gras en SeaWorld

SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego) recrea el espíritu de Nueva Orleans con nuevos espectáculos, desfiles, artistas, música y gastronomía de inspiración cajún en su celebración de Mardi Gras. En días selectos de mañana viernes al 22 de febrero. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía

Sábado 24

Nueva exhibición en Descanso Gardens

La galería Sturt Haaga de Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) presenta Natura Naturata: Nature’s Action, una nueva exhibición con fotos, instalaciones y videos de ocho artistas establecidos y emergentes que examinan la relación de la evolución humana con el mundo natural. Del sábado al 31 de mayo. Boletos desde $8. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía

Festival en el Acuario del Pacífico

El Festival Anual de Habilidades Humanas en el Pacific Aquarium (100 Aquarium Way., Long Beach) es una celebración que destaca el talento y las capacidades creativas de las personas con discapacidad. Sábado y domingo de 9 am a 5 pm. Boletos desde $35. Informes aquariumofpacific.org.

Crédito: Cortesía

Sonido activado en el museo Academy

El evento Sound On with Jaws en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) es una conversación con el mezclador de sonido Peter Devlin sobre los elementos de audio de la cinta Jaws. Los visitantes conocerán las herramientas y tecnología usadas en la película. Sábado a las 2 pm. Gratis con el boleto de entrada al museo; boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Música norteña en La Zona Rosa

Las bandas Los Amables del Norte y Tiranos del Norte actuarán en el club nocturno La Zona Rosa (1010 E. César E. Chávez Ave., Los Angeles). Será su primer concierto del año por estos lares. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $35. Informes ticketon.com.

Domingo 25

Paseo de autos en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd.,Los Angeles) organizará el evento British Cruise-In, en el que más de cien autos deportivos británicos clásicos e íconos modernos llenarán los pisos superiores del estacionamiento del museo. Domingo de 9 am a 12 pm. Boletos $25. Informes petersen.org.