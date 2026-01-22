Detienen a creadora de contenido en OnlyFans por trata de personas en México

Una creadora de contenido para adultos identificada como Lucero Vega, y quien se hacía llamar Abigailxxx en redes sociales, fue detenida por autoridades mexicanas por trata de personas.

De acuerdo con reportes de las autoridades, esta mujer, junto con un cómplice, obligaba a mujeres a grabar contenido para adultos para después venderlo.

Lucero tenía una página en OnlyFans en la que suscriptores pagaban por tener acceso a videos eróticos, pero en realidad la plataforma le servía para extorsionar a jóvenes con las que realizaba “colaboraciones”.

La captura se dio gracias a una denuncia por parte de una víctima a quien grabaron y agredieron en un hotel de la ciudad de México, según informó el sitio La Silla Rota.

Fingen ser “creadores de contenido” para VIOLAR y explotar sexualmente a mujeres:



Erick Segura decía ser fotógrafo y Lucero Vega afirmaba ser RP.



Grabaron y agredieron a una chica en el hotel Cozumel, @AlcCuauhtemocMx y luego pretendieron vender el material.@PDI_FGJCDMX los… pic.twitter.com/MY32VIxTnm — Antonio Nieto (@siete_letras) January 20, 2026

A ella se unieron otras jóvenes que acusaron a la mujer de invitarlas a participar en fotos y videos para adultos, y en la locación elegida las convencían de hacer sesiones de fotos para publicar en su sitio de OnlyFans.

La investigación de la Fiscalía detalla que, una vez ahí, las presionaban para tener relaciones con otras personas y permitir que las grabaran, amenazándolas con dar a conocer las fotos a sus familiares si ellas se negaban.

Lucero Abigail, de 34 años, fue detenida junto con Erick Segura, a quien presentaba como fotógrafo y encargado de relaciones públicas para divulgar las fotos y responsable de conseguir buena promoción para las participantes.

