El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 22 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 22 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1018.4 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:28 h y el atardecer será a las 18:04 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 4%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 68 grados Fahrenheit (7 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.