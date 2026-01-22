Exhibición sobre Selena en Los Ángeles es para todo el mundo

Hace unos días, el Museo del Grammy inauguró una de sus exhibiciones más esperadas, Selena: From Texas To The World, una muestra que fue colocada en el mismo piso y a unos pasos de distancia de la del ícono de la música pop, Michael Jackson.

“Imagínate, sus cosas desplegadas al lado de las de un ídolo como Michael Jackson”, dijo Suzette Quintanilla, hermana de Selena, el día antes de que abriera al público la muestra. “Es una locura. Están en el mismo nivel”.

La misma Suzette trabajó junto con la curadora del museo, Kelsey Goelz, en la selección de los objetos y vestuarios que forman la exhibición. Se trata de la primera vez que se despliegan objetos personales de la cantante tejana fuera del Museo Selena de Corpus Christi, Texas, donde nació y se crió la artista.

Después de su exhibición en Los Ángeles, los objetos regresarán a su casa original, por lo que para el museo angelino se trata de un momento verdaderamente histórico que difícilmente podrá volver a repetirse.

El impacto de Selena

“El impacto de Selena trasciende géneros y generaciones”, dijo Kelsey Goelz a un canal local de televisión. “Ella allanó el camino para muchos artistas que siguieron sus pasos”.

La muestra enfatiza las diversas dimensiones que marcaron la carrera de la fallecida cantante, cuya vida fue segada en 1995 luego de que la presidenta de su club de fans la asesinara a balazos. Se trata de una mirada cercana a su carrera de cantante y a su influencia con el ámbito de la moda.

Selena es reconocida mundialmente por sus bustiers exquisitamente bordados con chaquira y pedrería, y también por sus entallados pantalones con vuelo en la parte baja. Pero quizá su característica más notoria fue el labial color rojo intenso que solía aplicar a su boca siempre sonriente.

Hasta la fecha, a más de tres décadas de su muerte, Selena sigue siendo una gran fuente de inspiración y un símbolo de empoderamiento para las generaciones de mujeres que la han sucedido.

“[Cuando pienso en ella, pienso en] cuan poderosas eran las palabras que ella dijo hace tantos años”, dijo Suzette, “que son tan relevantes ahora”.

Entre los objetos que forman parte de la muestra está el atuendo que Selena usó en la portada de su disco “Amor prohibido”; también están los aretes en forma de aro color dorado que usó para esa foto.

También está el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que Selena lució en los premios Grammy de 1994, el premio Grammy y la batería que tocaba Suzette, el bajo del hermano de la artista, A.B. Quintanilla III, y la guitarra de Chris Pérez, el entonces esposo de Selena.

“Lo que está aquí es extremadamente especial”, dijo Suzette. “Nos sentimos muy honrados cuando nos preguntaron si queríamos incorporar la guitarra de Chris, el bajo de AB y mi tambor y mi trompeta”.

Otros objetos

Otros objetos que están desplegados son el micrófono de Selena, aún con marcas de su lápiz labial rojo, diseños de moda dibujados a mano y su teléfono móvil personal.

La exhibición estará disponible hasta el 16 de marzo y se recomienda comprar los boletos con antelación debido a la gran demanda que ha tenido la exhibición. No es necesario comprar boleto adicional al de la entrada al museo.

En detalle

Qué: Selena: From Texas To The World

Cuándo: hasta el 16 marzo

Dónde: Museo del Grammy, 800 W. Olympic Blvd., Los Angeles

Cómo: hasta el 16 de marzo; entrada $15; gratis menores de 17 años; informes grammymuseum.org