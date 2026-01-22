La medida ULA recauda millones de dólares destinados a la vivienda de los angelinos

Para residentes como Phoebe Valencia, una inquilina que vive en los apartamentos Santa Monica-Vermont, financiados por la coalición United to House LA (ULA) y construidos por el Little Tokyo Service Center, la medida ULA le cambió la vida cuando más lo necesitaba.

Este martes, Valencia se unió a miembros de la coalición y líderes del Concejo municipal para anunciar que la iniciativa de ULA ha recaudado oficialmente más de mil millones de dólares, por lo que conmemoraron un hito histórico en materia de viviendas asequibles, protección de inquilinos y empleos sindicalizados bien remunerados en todo Los Ángeles.

“Después de seis años sin una vivienda estable, había empezado a perder la esperanza”, dijo Valencia al recordar su vida antes de la ayuda de ULA. “Tener un hogar seguro y asequible me ha brindado algo que no tenía antes: una sensación de seguridad y la oportunidad de finalmente salir adelante. Ahora, muchas más personas podrán tener esta misma ayuda”.

La mujer compartió un poco de su vida; dijo que, lamentablemente, perdió a su esposo a causa de la violencia armada en 2016 y, poco después, perdió su casa, contó que ella vivió en las calles del condado de Los Ángeles antes de mudarse a Skid Row. Dijo que cuando recibió su hogar, fue la primera vez en años que pudo dormir con tranquilidad, sin tener que estar pendiente por su seguridad.

“La mayoría olvida que las personas sin hogar también son seres humanos y que, en su mayoría, no nacieron viviendo en la calle”, dijo. “Hoy celebramos los años de trabajo de ULA, que han creado oportunidades y recursos para personas como yo. Celebramos la creación de viviendas permanentes: un lugar y un espacio que podemos llamar nuestros”.

La medida ULA fue aprobada en 2022 y entró en vigor en abril de 2023 e impuso un impuesto del 4 % sobre las ventas inmobiliarias superiores a 5 millones de dólares, posteriormente ajustado a 5.3 millones, y un impuesto del 5.5 % sobre las ventas superiores a 10 millones de dólares.

ULA se ha convertido en la mayor iniciativa local de vivienda y prevención de la falta de hogar en Estados Unidos, lo que demuestra la magnitud y el impacto de las soluciones impulsadas por la comunidad y respaldadas por los votantes para uno de los desafíos más urgentes de Los Ángeles.

“Cada dólar recaudado a través de ULA es un dólar que trabaja para la gente de Los Ángeles”, dijo Joe Donlin, director de la coalición United to House LA. “Estos son mil millones de dólares del pueblo, invertidos en la estabilidad de la vivienda, la protección de los inquilinos y los empleos locales, y guiados por la voluntad de los votantes que exigieron una ciudad más justa y asequible”.

De acuerdo con ULA, la ronda inicial de financiación de Acelerador Plus ya ha permitido que cientos de viviendas entren en fase de desarrollo y de apertura. Desde noviembre de 2025, 187 unidades están abiertas en Santa Mónica y Vermont; 177 unidades se están preparando para abrir en los tres edificios de Enlightenment Plaza en East Hollywood; y la construcción está en marcha en Peak Plaza (104 unidades). Otros proyectos en desarrollo incluyen Alveare Family (105 unidades), The Main (64 unidades) y Chavez Gardens (110 unidades).

Uno de esos proyectos en construcción ahorita está ubicado en el distrito de la concejal Eunisses Hernández, en Lincoln Heights, y se llama Grace Villas; contará con 48 unidades. La vivienda, que se construirá en un estacionamiento de la ciudad y estará destinada a personas con discapacidades y a familias que requieren viviendas espaciosas.

“Hoy hay mucha alegría, mucha felicidad y la confirmación de que luchar por lo que es justo vale la pena”, dijo la concejal. “Muchas de nuestras comunidades están pasando por dificultades en este momento. Llevamos más de 30 semanas con redadas de inmigración federales que no dejan de intensificarse. Muchas familias han sido afectadas por esto y están al borde del desahucio o ya lo han estado, lo que las expone al riesgo de quedarse sin hogar”.

De acuerdo con los organizadores de ULA, la organización ha ampliado significativamente las protecciones para los inquilinos y las iniciativas para prevenir la falta de vivienda. Desde junio de 2024, los fondos de ULA han apoyado la iniciativa Stay Housed LA, en colaboración con la ciudad de Los Ángeles, alcanzando a más de 154,000 inquilinos a través de programas de divulgación, asistencia legal y educación sobre los derechos de los inquilinos.

En la celebración que se dio por la mañana, la concejal también tomó un momento para informar a quienes estaban presentes de que esto fue posible gracias a que salieron a votar.

“Ojalá la comunidad continúe saliendo a votar e involucrarse en las elecciones locales este año, porque se tiene que acordar que las personas por las que votan localmente son las que deciden si van a invertir en nuestras comunidades”, dijo Hernádez. “Es un recordatorio para la gente de que el poder está con el pueblo”.