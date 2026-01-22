Mujer de Inglaterra mantuvo esclavizada a una joven durante 20 años con una comida al día

Una mujer en Inglaterra fue declarada culpable de delitos de esclavitud moderna tras mantener cautiva a una víctima en su casa durante más de 20 años, según informaron las autoridades.

Este miércoles, Amanda Wixon, de 56 años, fue declarada culpable por un jurado del Tribunal de la Corona de Gloucestershire de dos cargos de trabajo forzoso u obligatorio, un cargo de privación ilegal de la libertad y tres cargos de agresión, según un comunicado de prensa del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) obtenido por People.

“Durante sus más de 20 años de prisión, la víctima fue golpeada repetidamente mientras la obligaban a limpiar y barrer los pisos de la casa de Wixon y a preparar a sus hijos para la escuela”, detalla el comunicado.

La víctima trabajaba como “esclava doméstica” para Wixon y sus 10 hijos, informó Sky News, citando la audiencia judicial.

La Policía de Gloucestershire explicó en un comunicado de prensa separado que “Wixon fue declarada culpable de delitos de esclavitud moderna” tras una investigación realizada por el Departamento de Investigación Criminal (CID) del equipo policial. La policía publicó imágenes escalofriantes en Facebook que mostraban las precarias condiciones en las que se veía obligada a vivir la joven.

La víctima, que ahora tiene unos 40 años y presenta dificultades de aprendizaje, se mudó a la casa familiar de Wixon en 1996 después de que la mujer “asumiera la responsabilidad” de ella, según informó la policía.

La víctima tenía 16 años cuando se mudó a la propiedad de Wixon, según The Times.

“Durante más de dos décadas, Wixon mantuvo a la víctima en condiciones precarias, encerrándola en la casa y privándola de comida, atención médica y dental”, afirma el comunicado policial, añadiendo que Wixon también la había “privado” de dinero.

A pesar de haber solicitado prestaciones para la víctima desde el año 2000, las cuales se depositaron en la cuenta bancaria de Wixon, esta se vio obligada a vivir en la pobreza y a usar ropa usada, declaró la policía.

“Wixon le prohibía a la víctima lavarse, pero la obligaba a bañar a los niños y a prepararle los baños a Wixon”, añade el comunicado. “Permitía a la víctima comer una vez al día, generalmente sobras o restos de comida, y la víctima solía esconder dulces para comer a escondidas si tenía hambre”.

“Esas amenazas de violencia iban acompañadas de violencia real, ya que Wixon golpeaba regularmente a la víctima si no completaba las tareas domésticas”, indicó la policía.

Los agentes declararon que, entre enero de 1997 y marzo de 2021, la víctima afirmó que Wixon la había estrangulado, además de haberle metido la cabeza en el inodoro y haberle vertido líquidos de limpieza en la cara y la garganta.

“Wixon también la pisoteó y la golpeó en la cara con el palo de una escoba, causándole la pérdida de dientes. También le afeitaba el cabello a la fuerza, a pesar de que esta lo quería largo”, según el comunicado.

“En una ocasión, cuando Wixon descubrió que a la víctima le habían dado un teléfono celular, se lo quitó y la golpeó en la cara con él, dejándole un ojo morado. Luego, lo destrozó con un martillo”.

El 15 de marzo de 2021, la víctima finalmente llamó a un conocido para pedir ayuda después de usar otro teléfono celular secreto que le habían dado, según informó la policía. La Fiscalía añadió en su comunicado que uno de los hijos de Wixon había llamado a la policía, alegando preocupación por el bienestar de la víctima.

“Al momento de su descubrimiento, estaba desnutrida, le habían cortado el cabello a la fuerza y ​​le habían extraído todos los dientes”, indica el comunicado de la Fiscalía.

