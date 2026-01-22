Ronda Política: Caruso se descarta como candidato

Cuando el empresario Rick Caruso convocó a un grupo de reporteros a sus oficinas en Pacific Palisades tras su derrota en noviembre de 2022 para alcalde de Los Ángeles, a quienes asistimos, nos quedó la sensación de que era no el final de su carrera política.

Lo que pasó después, lo hemos visto todos, un Caruso muy activo, sobre todo a partir del incendio Pacific Palisades que le pegó de golpe porque en esa zona tiene varias propiedades incluyendo la Palisades Village.

Creó la organización no lucrativa Steadfast LA para ayudar en la reconstrucción no solo de Pacific Palisades y Malibú sino de Altadena donde el incendio Eaton causó estragos.

Y se volvió un crítico acérrimo de Bass, diciendo que su trayectoria era muy mala, lo que hacía pensar que iría por la revancha para intentar desbancar a la alcaldesa.

El multimillonario se mantuvo en comunicación constante con la gente a través de correos electrónicos y las redes para informar de su trabajo en la recuperación de las zonas siniestradas.

A medida que el tiempo transcurría, los fanáticos de la política se preguntaban cuándo anunciaría su entrada a la contienda para la alcaldía de Los Ángeles; o para la gubernatura de California.

El misterio terminó cuando menos lo esperábamos. El viernes 15 de enero, Caruso anunció que no buscará ser alcalde de Los Ángeles ni gobernador de California.

Seguramente esa noche, la alcaldesa soltó el cuerpo y durmió a todo lo ancho de su cama, dichosa de quitarse de encima a un poderoso rival.

En el 2022, Bass le ganó con diez puntos de diferencia a Caruso. Esta vez, el empresario contaba con mayores posibilidades porque el incendio Pacific Palisades raspó políticamente a la alcaldesa; y en general, hay un sentimiento de falta de liderazgo y frustración por parte de los angelinos en torno a su desempeño.

Se esperaba que Caruso capitalizara políticamente esa desilusión.

¿Qué lo motivó a desistir de darle una segunda oportunidad a una campaña electoral?

Como un empresario con cabeza fría, seguramente mandó hacer sus encuestas, y los números no apuntaban a que pudiera ganar. Para qué tirar a la basura otros $100 millones de su propia fortuna o mucho más si hablamos de la campaña para gobernador.

Algo en lo que pocos reparan es que quizá Caruso no es el alcalde que la ciudad de Los Ángeles necesita en estos tiempos de turbulencia antiinmigrante.

Si bien apoya a los inmigrantes y ha donado miles de dólares a la Iglesia Católica para comprar comida para los que se han quedado sin empleo a causa de las redadas, no podemos esperar que dé la cara abiertamente por los inmigrantes. No es su estilo.

Dicho esto, la pregunta que salta es si tras el anuncio de Caruso, habrá otro demócrata de peso que salga a retar a Karen Bass.

¿Se animará la supervisora Lindsey Horvath?

Por el lado demócrata están el exsuperintendente de educación Austin Beautner, la reverenda y activista de izquierda Re Huang; y por el lado republicano, Spencer Pratt, un exparticipante de programas de reality y víctima del incendio Pacific Palisades, a quien de inmediato los miembros del movimiento MAGA adoptaron como su candidato a la alcaldía de Los Ángeles.

¿Algunos de estos, podrían desbancar a Bass? No, porque no cuentan con el capital político para representar una amenaza real a su reelección.

Se necesitaría alguien del peso de un Alex Padilla.

Y hablando del senador

Causó revuelo entre la comunidad progresista de California, específicamente de Los Ángeles ver al senador Alex Padilla, hijo de padres inmigrantes mexicanos, dándole una efusiva bienvenida a Corina Machado, la líder de la oposición venezolana que fue a Washington a regalarle a Trump su Premio Nobel de la Paz, y a rogarle que no la descarte como futura presidenta de Venezuela.

Quién hubiera imaginado que alguien víctima de la represión de Trump, cuando los agentes de seguridad lo tiraron al piso, sin respetar su investidura como senador, se desviviera en halagos hacia una fiel admiradora del presidente. Algo no cuadra aquí.