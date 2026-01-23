Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un viernes con nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 9 y 15 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:56 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:15 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 64 grados Fahrenheit (7 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 12% por la mañana, 7% por la tarde y 12% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.