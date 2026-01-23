Sundance arranca muy hispano: “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez” y “La cazadora”

Comenzó -por última vez en Park City, Utah- el Festival de Cine de Sundance que el año próximo se mudará a Boulder, Colorado. En esta edición 2026 se echa de menos una mayor presencia de estrellas latinas, algo que se había logrado en las ediciones más recientes, pero el primer día nos dejó los estrenos del documental ‘American Pachuco: The Legend of Luis Valdez’ de David Alvarado y la película “The Huntress” (“La cazadora”) de Suzanne Andrews Correa.

Luis Valdez, figura clave de la cultura chicana

A través de imágenes de archivo entre las que destacan protestas de la época del movimiento por los derechos civiles, “American Pachuco” nos acerca a la vida de Luis Valdez, figura clave del teatro chicano que ayudó a introducir la cultura mexicano-estadounidense al resto del país.

El documental nos lleva a la infancia de Valdez, hijo de recolectores itinerantes a quienes ayudaba a menudo en los campos. Necesitado de un sentimiento de estabilidad en esa vida nómada, Valdez comenzó a escribir poesía y obras de teatro. El film también recoge el reencuentro de Valdez, ya adulto, con su amigo de la infancia “C.C.”, el legendario activista por los derechos de los agricultores César Chávez.

Los veteranos actores Edward James Olmos y Lou Diamond Phillips acompañaron en la premiere de “American Pachuco” a Valdez y su esposa Lupe. Phillips fue el protagonista de la película “La Bamba” (1987), el mayor éxito comercial de Valdez, director y guionista del film sobre el rockero chicano de los años 50 Ritchie Valens.

The Huntress (La cazadora) con Adriana Paz

El primer día del festival también vio la premiere de la película mexico-americana “La cazadora” (The Huntress), protagonizada por Adriana Paz y dirigida por Suzanne Andrews Correa. Inspirada en hechos reales, la historia transcurre en el marco de la violencia impune contra las mujeres en Ciudad Juárez, donde surge una defensora con un llamado desesperado al cambio. Inspirada en hechos reales.

Adriana Paz (a la que ya vimos en “Emilia Pérez”) completa una interpretación cargada de tensión en el papel de Luz, una mujer atormentada por el daño causado a sí misma, a sus compañeras de trabajo y a sus amigas. Y que no está dispuesta a que su hija adolescente pase por las mismas situaciones.

Eugene Hernandez, director del Festival de Cine de Sundance. Crédito: Jemal Countess, Sundance Institute | Cortesía

En el programa de cortos, la directora Cristina Constantini estrenó “La Tierra del Valor” (The Home of the Brave), sobre las redadas anti-inmigrantes el verano pasado en Los Ángeles.

La presencia hispana en Sundance también se dejó ver desde el primer día en la organización -el director del festival es Eugene Hernandez- y en el jurado de esta edición, que incluye a la documentalista mexicana Natalia Almada y a la cineasta argentina Ana Katz, que juzgarán las categorías de Documentales de Estados Unidos y “World Cinema Dramatic”, respectivamente.

· Todo sobre el Festival de Cine de Sundance