Video capta a enfermera golpeando a bebé en Turquía; le habría provocado discapacidad física y mental

Imágenes captadas por una cámara de seguridad han sacudido a la opinión pública en Turquía, ya que el video muestra la agresión sufrida por una bebé de apenas cinco días de nacida dentro de una unidad de neonatología, un hecho que habría provocado daños físicos y mentales permanentes y que hoy es investigado por la justicia.

La víctima es Deniz Esin Bozoklar, nacida el 21 de mayo de 2021 en un Hospital de Formación e Investigación en la ciudad de Kahramanmaras. Debido a su bajo peso, la recién nacida fue ingresada en una incubadora y permaneció varios días bajo observación médica, sin que se informara a sus padres de ninguna situación anormal.

El hallazgo que destapó el caso

El 31 de mayo de 2021, una enfermera notó que la bebé estaba inmóvil y presentaba hinchazón en una pierna mientras se intentaba colocar una vía intravenosa. Tras dar aviso a la administración del hospital, se le realizaron estudios de urgencia que confirmaron una fractura en la pierna izquierda.

Ante la gravedad del diagnóstico, se revisaron las grabaciones de seguridad. En ellas se observa a la enfermera Hazel Dirik B. golpeando a la bebé en la cabeza, apretándole la pierna con fuerza y manipulándola de forma violenta durante un procedimiento de extracción de sangre realizado el 26 de mayo de 2021, que se extendió por más de 14 minutos. En un punto del video, la bebé, que se movía con normalidad, queda completamente inmóvil.

(Hassas) Kahramanmaraş'ta 5 günlük bir bebek, hemşirenin şiddet uygulaması sonucu engelli kaldı.



Hemşire hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. https://t.co/89GnfGJQEd — Pusholder (@pusholder) January 22, 2026

Denuncian encubrimiento del hospital

Según la familia, el hospital ocultó deliberadamente lo ocurrido. Tras el incidente, Deniz Esin fue trasladada a un centro médico privado sin que se informara a sus padres sobre la agresión. Al recibir el alta, solo se les comunicó que la menor padecía parálisis cerebral, epilepsia y discapacidades físicas, sin explicar que estas condiciones podrían ser consecuencia de violencia.

No fue sino hasta junio de 2024, tres años después de los hechos, que se inició un proceso judicial contra la enfermera por el delito de lesiones intencionales, con una posible condena de hasta tres años de prisión. Fue entonces cuando la familia supo que las secuelas de su hija estarían relacionadas con el maltrato sufrido en el hospital.

“No fue una agresión, fue tortura”

El abogado de la familia calificó los hechos como “salvajismo, abuso y tortura”, y denunció que la enfermera nunca fue detenida y continúa en libertad. También cuestionó que el hospital haya informado a los padres años después, mientras la menor enfrenta secuelas permanentes que la acompañarán toda su vida.

El caso ha reavivado el debate en Turquía sobre los controles en hospitales, la protección de recién nacidos y la responsabilidad de las instituciones de salud ante casos de violencia.

