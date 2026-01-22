Nuevo accidente ferroviario en España: tren impacta contra grúa en Murcia, hay cuatro heridos

Un nuevo accidente ferroviario volvió a encender las alarmas en España, ya que un tren metropolitano chocó este jueves contra una grúa de construcción en el sureste del país, en la región de Murcia, dejando al menos cuatro personas con heridas leves y provocando la interrupción temporal del servicio.

El acidente se produce en en medio de una serie de choques de trenes en los últimos días, ya que se trata del tercer siniestro ferroviario registrado en menos de una semana.

El choque ocurrió cerca de la ciudad portuaria de Cartagena, en la localidad de Alumbres, según confirmaron los servicios de emergencias de Murcia y el operador ferroviario Renfe. Las primeras llamadas de alerta se recibieron poco después del mediodía.

El tren no descarriló ni volcó

Desde los servicios de emergencia regionales precisaron que el tren no descarriló ni volcó tras el impacto, lo que evitó consecuencias más graves. Las autoridades indicaron que los heridos presentaban lesiones leves y fueron atendidos en el lugar.

Renfe confirmó que se trataba de un tren metropolitano y aclaró que la grúa involucrada en el accidente era ajena a la explotación ferroviaria.

“Ha sido la grúa la que ha golpeado la unidad del tren”, señaló una vocera de la empresa.

Tráfico interrumpido y luego restablecido

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, informó a través de la red social X que el tráfico en la línea de Murcia fue interrumpido debido a la “invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria”. Horas más tarde, la compañía comunicó que el servicio había sido restablecido.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre cómo la grúa terminó interfiriendo en la vía, el incidente volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad ferroviaria.

Una semana marcada por accidentes ferroviarios

El accidente en Murcia se suma a una serie de episodios que han conmocionado al país. El domingo, dos trenes de alta velocidad colisionaron en Andalucía, provocando al menos 43 muertes, en uno de los peores desastres ferroviarios recientes en España.

Dos días después, un tren local descarriló cerca de Barcelona luego de que un muro de contención cayera sobre la vía como consecuencia de las fuertes lluvias. El siniestro causó la muerte del conductor y dejó cuatro pasajeros gravemente heridos. Ese mismo día, se registró otra colisión ferroviaria en la región de Cataluña.

Tras estos hechos, el principal sindicato de maquinistas convocó una huelga nacional para reclamar mayores garantías en las normas de seguridad.

