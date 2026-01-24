Clima de hoy en Dallas, Texas para este sábado 24 de enero

Durante la noche, la temperatura será de 14 grados Fahrenheit (-10ºC), con una probabilidad de precipitación del 97%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 13.67 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:27 h y el crepúsculo será a las 17:52 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 10 y los 21 grados Fahrenheit (-12 y -6ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 61% por la mañana, 4% por la tarde y 61% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

