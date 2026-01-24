La lucha por defender el campo de fútbol donde juegan niños palestinos que Israel amenaza con demoler en Cisjordania

Un club de fútbol infantil palestino en la Cisjordania ocupada se enfrenta a una demolición inminente a pesar de una campaña internacional para salvarlo. Sus partidarios afirman que ofrece una oportunidad deportiva única para los jóvenes jugadores palestinos.

Sin embargo, Israel insiste en que fue construido sin los permisos necesarios.

En esta tierra profundamente dividida, son muchos los motivos de disputa; desde la identidad y las creencias de las personas que viven aquí, hasta cada centímetro del territorio que pisan.

Recientemente, esto ha llegado a incluir un pequeño terreno de césped artificial instalado a la sombra del gigantesco muro de hormigón que aísla a Israel de gran parte de la Cisjordania ocupada.

BBC: Las autoridades israelíes han ordenado al club de fútbol que desmonte el campo, o de lo contrario lo demolerán.

En el contexto de los ataques del 7 de octubre de 2023, la guerra de dos años en Gaza y la fragilidad del actual alto el fuego, sin duda existen problemas mucho más urgentes.

Pero esta es una historia cargada de simbolismo, que ha atraído una atención internacional desproporcionada debido a la conexión que tiene con esa otra religión universal: el fútbol.

El día de nuestra visita, un grupo de niños palestinos hacía fila para lanzar penaltis bajo el sol invernal.

La construcción del campo de fútbol comenzó aquí, en las afueras de Belén, en 2020, y hoy ofrece un lugar de entrenamiento para más de 200 jóvenes jugadores del cercano campamento de refugiados de Aida.

Las calles estrechas y abarrotadas albergan las casas de los descendientes de familias palestinas que fueron obligadas a abandonar sus hogares o que huyeron durante la guerra árabe-israelí de 1948.

El 3 de noviembre del año pasado, mientras los niños caminaban desde el campamento para su entrenamiento diario, encontraron un aviso clavado en la puerta del campo de fútbol que declaraba su ilegalidad.

Al aviso le siguió poco después una orden de demolición.

“No tenemos otro lugar donde jugar”, me dijo Naya, de 10 años, con una camiseta de Brasil con el nombre de la leyenda del fútbol Neymar estampado en la espalda.

“Aquí construimos nuestros sueños”, expresó. “Si demuelen nuestro campo, demolerán nuestros sueños”.

Getty Images: El campo de fútbol fue construido en 2020.

El problema del muro

Le pregunté a otro joven jugador, Mohammed, cuál fue su reacción al enterarse de que el club estaba destinado a ser demolido.

“Me sentí muy mal”, me dijo. “Este es un campo al que le tengo mucho cariño”.

La comunidad ha reaccionado, publicando videos en las redes sociales, lanzando una petición que ha reunido cientos de miles de firmas y recibiendo mensajes de apoyo internacional.

El club afirma que, tras las gestiones de un abogado, recientemente se le concedió una prórroga de siete días.

Pero esa prórroga expiró el lunes, lo que les deja ante una difícil decisión.

Getty Images: La cercanía del campo al muro que separa Cisjordania de Israel lo ha puesto bajo la mira de las autoridades israelíes.

Como es habitual en estos casos, los propietarios del club deben demoler el campo ellos mismos o esperar a que las autoridades israelíes lo hagan por la fuerza, tras lo cual se les presentará la factura.

La presencia cercana del muro, que recorre uno de los laterales del campo, es solo una de las muchas complejidades que subyacen a la ocupación israelí del territorio que los palestinos reclaman como base para un futuro estado.

Militarmente, Israel ejerce control sobre la totalidad de Cisjordania.

Pero el control administrativo —su gobernanza diaria— está dividido entre una serie de zonas administradas por palestinos y otras por israelíes.

Acuerdos de Oslo

Los mapas en los que se basan estas distinciones se elaboraron como parte fundamental de los Acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990 por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Cisjordania se dividió en tres categorías de territorio.

Las Áreas A y B eran zonas sobre las que la Autoridad Palestina tenía control civil.

En las zonas marcadas como Área A, los palestinos también tenían control de seguridad nominal.

El Área C —más del 60% del total— debía permanecer temporalmente bajo control israelí total.

La idea era que, con el tiempo, se transferiría gradualmente al autogobierno palestino a medida que continuaran las negociaciones.

Si bien eso nunca sucedió, y ambas partes se culparon mutuamente del fracaso del proceso de paz, los mapas siguen siendo la base de gran parte de la administración actual de Cisjordania.

Belén está designada como Área A.

Pero los mapas muestran que Israel ejerce autoridad civil sobre el Área C en gran parte del territorio circundante, hasta el límite de la ciudad.

La vida tras el muro

Israel comenzó a construir su muro de hormigón a principios de la década de 2000, ante una ola de atentados suicidas y otros ataques perpetrados por palestinos que causaron la muerte de cientos de israelíes.

Los críticos afirman que, a medida que se ha extendido, el muro se ha convertido en una herramienta para castigar a miles de palestinos comunes, separándolos de sus lugares de trabajo, dividiendo sus comunidades y anexionando de facto partes de su territorio.

Getty Images: El muro de hormigón que Israel construyó a mediados de los años 2000 marca la vida diaria de miles de palestinos que residen en Cisjordania.

Pero lo que ahora está en disputa en Belén es una pequeña y estrecha franja de terreno en el lado palestino del muro.

Para los residentes del campamento de Aida, que buscaban un espacio para construir un campo de fútbol, ​​era lo suficientemente grande para satisfacer sus necesidades.

Pero para Israel, sigue siendo —y así aparece marcado en los mapas— parte del Área C, a pesar de que la construcción del muro lo ha dejado aislado en el lado de Belén.

Las fotos satelitales muestran que el espacio estaba vacío en 2019 y, año tras año, se puede observar cómo el campo de fútbol comienza a tomar forma, encajando perfectamente junto al muro.

La orden de demolición argumenta que se construyó sin los permisos necesarios en un terreno sobre el cual Israel aún ejerce pleno control civil.

Para los palestinos, resulta irónico que se les niegue el derecho a construir un pequeño campo de fútbol en el límite de su ciudad, dentro del muro que los confina.

Mientras rechaza los permisos de construcción y demuele las edificaciones existentes, Israel continúa aprobando la construcción de vastos asentamientos israelíes en la Zona C, considerados ilegales según el derecho internacional.

En septiembre pasado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un acuerdo para impulsar un asentamiento importante y altamente controvertido que albergará a 20.000 israelíes.

Ubicado entre la Jerusalén Este ocupada y el asentamiento ya existente de Maale Adumim, si se completa, dividiría de hecho Cisjordania en dos, lo que, según los palestinos, prácticamente aniquilaría sus aspiraciones de tener un estado propio.

Israel está de acuerdo.

“No habrá Estado palestino”, dijo Netanyahu en la ceremonia de firma. “Este lugar nos pertenece”.

Algunos de sus ministros hablan abiertamente de la anexión total de Cisjordania.

En Belén, el club de fútbol, ​​que afirma haber recibido permiso verbal en 2020 para el campo, cree que la amenaza de demolición va mucho más allá de la normativa urbanística.

“Dificultar la vida deliberadamente”

“Los israelíes no quieren que tengamos ninguna esperanza, no quieren que tengamos ninguna oportunidad”, me dijo Mohammad Abu Srour, uno de los miembros de la junta directiva del Centro Juvenil Aida.

La idea, sugirió, es dificultarles la vida deliberadamente.

“En el momento en que perdamos la esperanza y las oportunidades, nos iremos. Esta es la única explicación para nosotros”.

Nos pusimos en contacto con el organismo israelí que gestiona los asuntos civiles en Cisjordania para obtener comentarios.

Aunque la orden de demolición se emitió en su nombre, nos remitieron al ejército israelí, que supervisa su trabajo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nos proporcionaron la siguiente declaración:

“A lo largo de la valla de seguridad, existe una orden de confiscación y una prohibición de construcción; por lo tanto, la construcción en la zona se llevó a cabo ilegalmente”, dice el comunicado.

Mientras esperan a ver qué sucede, los niños de Aida confían en que la atención internacional sea suficiente para hacer cambiar de opinión a las autoridades.

Pero por ahora, mientras el conflicto continúa, el futuro de un pequeño campo de fútbol pende de un hilo.

