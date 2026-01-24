Gobernadora de Nueva Jersey declara estado de emergencia por la tormenta invernal

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia el viernes, ya que los pronósticos meteorológicos proyectan que una gran tormenta de nieve afectará a toda el área triestatal este fin de semana.

Sherrill ofreció una conferencia de prensa en el Centro Regional de Operaciones e Inteligencia de Nueva Jersey en Ewing, después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas de tormenta invernal.

“Quiero dejar muy claro que esta no es una tormenta invernal común y corriente. Es una tormenta como no hemos visto en probablemente una década”, declaró Sherrill en su cuarto día en el cargo.

“Como veterana, me he formado en gestión de crisis, así que estamos preparados para este momento, pero necesitamos que los habitantes de Nueva Jersey también se mantengan seguros”.

Pronóstico de nieve

La mayor parte de la región podría recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, según los modelos de pronóstico, mientras que en algunas zonas del norte de Nueva Jersey podrían caer más de 30 centímetros, según informó CBS News.

“Prevemos que la tormenta impactará a todo el estado desde el sábado por la noche hasta las primeras horas de la tarde del lunes. También está vigente una alerta de frío. Si necesita un centro de alerta, visite NJ211.org para encontrar el más cercano”, dijo la gobernadora.

Sherrill anunció restricciones de tránsito para vehículos comerciales en las autopistas interestatales como medida de precaución.

“Insto a los habitantes de Nueva Jersey a que hagan planes para evitar viajar el sábado por la noche y todo el domingo“, dijo. “Este es un buen fin de semana para quedarse en casa y ver futbol americano, jugar un juego de mesa con sus hijos, pero por favor, eviten circular por las carreteras el domingo”.

Sherrill indicó que hay más de 1,600 equipos listos para tratar la autopista NJ Turnpike y la Garden State Parkway. Según el pronóstico actual, la gobernadora indicó que las carreteras locales podrían estar completamente despejadas para el lunes por la tarde como muy pronto.

El teniente coronel David Sierotowicz, superintendente interino de la Policía Estatal de Nueva Jersey, anunció que se compartirán actualizaciones sobre la tormenta en Facebook y X a través de las cuentas @NewJerseyStatePolice y @ReadyNewJersey.

Niega escasez de sal

Algunos condados de Nueva Jersey expresaron su preocupación por la escasez de sal tras la tormenta invernal, pero Sherrill afirmó que el estado cuenta con un buen suministro y que los municipios tienen acceso a la sal en la Terminal Marítima de Port Newark-Elizabeth.

“El puerto tiene sal. Morton Salt ha suspendido todos los trabajos privados. Simplemente están trabajando para abastecer a cualquier municipio o condado. Tendrán privilegios de primera línea. Así que, si sienten que no están preparados para esto, ahora es el momento. Vayan al puerto y consigan la sal que necesitan”, declaró.

Según CBS News, las dudas surgieron luego de que las autoridades de South River y Piscataway habían informado que sus suministros de sal para tratar las carreteras habían disminuido considerablemente porque no podían acceder a Port Newark.

El alcalde de South River afirmó que el municipio solo contaba con 25 toneladas de sal, cuando debería haber varios cientos. El alcalde Peter Guindi indicó que había pedido sal con antelación, pero que nunca llegó y que el municipio no tenía credenciales para recogerla.

“Desafortunadamente, como pueden ver, se nos está acabando, y esto se va a convertir en un problema“, declaró Guindi.

La Autoridad Portuaria declaró en un comunicado: “Las operaciones continúan con normalidad en el puerto, y todos los distribuidores de sal informan de un suministro abundante y que hay más en camino. No se necesitan credenciales para que los camiones accedan a la zona de recogida de sal del puerto”.

Un portavoz de Piscataway informó el viernes por la tarde que el municipio enviaría seis camiones a recoger sal en el puerto.

Sigue leyendo:

– Tormenta y nieve en EE.UU: las preguntas que están estresando a Google y ChatGPT.

– FEMA se coordina con estados ante la impacto de tormenta invernal.