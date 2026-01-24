Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Leo, ponte bien trucha porque en estos días no todo el que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay personas que te prometen el cielo, el oro y el moro, pero en realidad solo andan viendo qué pueden sacarte y luego hacerse humo. No te deslumbres por palabras bonitas ni por atenciones exageradas, que a veces lo que brilla no es oro, es puro espejito para apantallar. Aprende a escuchar tu intuición, esa nunca se equivoca y últimamente te anda gritando cosas que tú te haces como que no oyes.
No te menosprecies ni te rebajes por nadie. Tú no naciste para mendigar amor, ni para estar rogando atención. El que quiera estar contigo que se forme, que respete y que sume, porque tú ya pasaste muchas humillaciones como para volver a permitirlas. Recuerda que el amor no se ruega, se comparte, y si alguien te pone condiciones para quererte, ahí no es.
Una promesa que te hicieron hace tiempo comienza por fin a tomar forma. Tal vez ya la dabas por perdida o pensabas que solo te endulzaron el oído, pero el universo te demostrará que no todo fue mentira. Eso sí, no te emociones antes de tiempo: deja que las acciones hablen y tú solo observa. Lo que tenga que quedarse, se quedará sin que lo fuerces.
En el tema de la salud, cuida mucho las vías respiratorias y el estómago. Has estado cargando estrés, corajes y preocupaciones que no te corresponden, y el cuerpo ya te está pasando la factura. No sigas ignorando señales como cansancio, insomnio o malestares leves, porque luego se hacen grandes. Aprende a descansar, a comer mejor y a bajarle dos rayitas al ritmo que traes.
La vida te ha golpeado fuerte, de eso no hay duda. Te han fallado, te han traicionado y más de una vez te tocó llorar en silencio. Pero también te has levantado con más carácter, más colmillo y más fuerza. No permitas que nadie te haga sentir menos ni te quite la paz que tanto te costó recuperar. Nadie vale lo suficiente como para que vivas con miedo o con la cabeza agachada.
Es momento de mirar atrás y reconocer todo lo que has avanzado. No eres la misma persona de antes y eso se nota. Lo que antes te dolía, hoy te da risa; lo que antes te detenía, hoy te impulsa. La vida se encargará de poner a cada quien en su lugar, tú no te desgastes buscando justicia, porque llegará sola y cuando menos lo esperes.
En el amor vienen definiciones importantes. Algunos Leo cierran ciclos definitivamente, otros se dan una nueva oportunidad, pero todos aprenden una lección: quien se quiera quedar, que se quede bien. Ya no estás para medias tintas ni relaciones a ratos. Tu corazón merece estabilidad, no confusión.
El dinero mejora poco a poco, pero deberás ser más ordenado. No gastes por impulso ni para impresionar a nadie. Recuerda que el verdadero lujo es la tranquilidad. Finales de enero te traen claridad mental y un empujón emocional que te hará sentir nuevamente dueño de tu vida. Y eso, Leo, no tiene precio.
VIRGO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Virgo, últimamente has sentido que algo no cuadra, y no estás loco ni exagerando. Hay cambios en el ambiente, especialmente en cuestiones de pareja y relaciones cercanas. Si tienes una relación, notarás actitudes distintas, silencios raros o respuestas que antes no existían. Puede haber una persona alrededor que le esté moviendo el tapete a tu pareja o despertando inseguridades. No armes dramas, pero tampoco te quedes callado; habla claro y pon límites antes de que la duda se convierta en problema.
Si estás soltero o soltera, vienen reencuentros inesperados con personas del pasado. Algunas regresan para cerrar ciclos, otras para mover sentimientos que creías enterrados. No confundas nostalgia con amor, recuerda por qué se fueron y pregúntate si realmente quieres volver a ese capítulo o solo estás recordando lo bonito.
Es momento de ponerte serio con tu cuerpo. La dieta, el ejercicio y el descanso no pueden seguir siendo “mañana empiezo”. Tu metabolismo no es el mismo y subir de peso se te da rapidísimo, pero bajarlo cuesta sudor y lágrimas. Hazlo por ti, por salud y porque necesitas sentirte bien contigo mismo, no por agradarle a nadie.
Se aproximan reuniones familiares, fiestas y convivencias que al inicio te darán flojera, pero terminarán fortaleciéndote emocionalmente. Ahí escucharás consejos valiosos y también chismes, tú quédate solo con lo que te sirva. Una noticia dentro de la familia podría sorprenderte y mover emociones que creías dormidas. Aprende a soltar el pasado de una buena vez. Mientras sigas aferrado a lo que ya no existe, seguirás sintiéndote vacío aunque tengas gente alrededor. No todo lo que duele merece quedarse contigo. A veces soltar es el acto más grande de amor propio.
En lo laboral, no te rindas al primer intento. Si fallas, inténtalo otra vez; si otros no pudieron, demuestra que tú sí. Este periodo te pide valentía, decisión y carácter. Estás más preparado de lo que crees, solo te falta creértelo. Se visualiza pérdida de objetos, así que cuida cartera, llaves y celular, porque andas muy distraído. También aparecen amistades del pasado que llegan con propuestas o noticias inesperadas. No todas merecen segunda oportunidad, usa tu intuición y no tu corazón.
Y mira Virgo, ya basta de querer quedar bien con todo mundo. No estás obligado a cumplir expectativas ajenas. Vive tu vida, equivócate, ríe, disfruta y deja de pedir permiso. El “qué dirán” no paga tus cuentas ni te quita las penas.
Este 24 de enero del 2026 marca un antes y un después para ti. Se cierra una etapa de sacrificios silenciosos y comienza otra donde te eliges primero. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Quien quiera caminar contigo, que lo haga con respeto; quien no, que siga su rumbo. Porque ya aprendiste una cosa: estar solo no da miedo… da paz.
LIBRA — Horóscopo 24 de enero de 2026
Libra, ya suéltalo… deja de pensar en ese bulto emocional que en el pasado te fregó la existencia y te dejó con más traumas que fotos bonitas. Ya no vale la pena seguirle dando espacio en tu cabeza a quien ni siquiera se acuerda de ti. El pasado no se puede borrar, pero sí se puede dejar de cargar, y tú ya traes la espalda cansada de tanto peso que no te pertenece. No sigas cargando responsabilidades ajenas ni karmas que no son tuyos. Cada quien vino a este mundo a rascarse con sus propias uñas y tú no naciste para andar resolviéndole la vida a medio mundo. Aprende a decir que no sin culpa, porque por andar quedando bien con todos, terminas quedando mal contigo.
Ya basta de fingir sentimientos que no tienes. No sonrías por compromiso, no abraces por costumbre ni digas “todo bien” cuando no lo está. Exprésate como eres, con tu carácter medio mamila, medio noble y medio dramático, porque quien te quiera de verdad te va a aceptar completito, no en versión editada. No cambies tu esencia por agradar, porque al final ni te valoran y tú terminas vacío.
Una noticia inesperada llegará en lo que resta del mes y te moverá el tapete. No será mala, pero sí te hará replantearte decisiones recientes. Se cancela una salida con amistades, y aunque al principio te moleste, después agradecerás no haber ido, porque ahí se iba a armar un chisme o un malentendido innecesario. En lo laboral se visualiza una pequeña baja ocasionada por discusiones, comentarios fuera de lugar o malos entendidos. No todo mundo quiere verte bien, así que cuida lo que dices y con quién lo compartes. A veces el silencio te protege más que mil explicaciones.
Te enteras también de un problema con familiares lejanos que podría causarte estrés. No te metas de más ni tomes partido si no conoces toda la historia. Recuerda que la sangre pesa, pero no justifica aguantar dramas ajenos. Mucho cuidado con embarazos inesperados, porque andan más cerca de lo que crees. Si no quieres sorpresas, cuídate bien y no confíes solo en promesas. La calentura dura minutos, pero las consecuencias… duran años.
Si tienes pareja, pon atención a la monotonía. La relación se ha vuelto tan rutinaria que parece calendario: lunes lo mismo, martes igual, miércoles peor. Necesitan movimiento, conversación, risas y hasta peleas sanas, porque el amor sin emoción se enfría. Te enterarás del rompimiento de alguien cercano y te pedirán consejo. Habla desde la experiencia, no desde el coraje. Tú sabes mejor que nadie lo que duele amar de más.
Y ojo: deja de creerle tanto a esa persona chismosa que solo vive del drama ajeno. No tiene nada qué hacer y podría meterte en problemas si sigues aflojando información de más. No todo mundo merece saber tu vida. Este 24 de enero del 2026 marca para ti un cierre emocional importante. Empiezas a elegirte, a ponerte primero y a entender que la paz vale más que la compañía equivocada. Y eso, Libra, ya es un gran avance.
ESCORPIÓN — Horóscopo 24 de enero de 2026
Escorpión, ponte bien alerta porque se visualiza robo, pérdida de dinero o de algún objeto importante. No andes distraído ni confíes de más, sobre todo en lugares concurridos. Este no es momento de prestar, ni de dejar cosas “al ratito regreso”, porque podrías llevarte un coraje innecesario.
Una salida de dinero llegará de manera imprevista y te dejará un poco apretado económicamente. No será una tragedia, pero sí una llamada de atención para que empieces a organizar mejor tus gastos. Si tienes deudas pendientes, trata de cubrirlas lo antes posible, porque ese pendiente te quita más paz de la que imaginas.
La buena noticia es que se abre una oportunidad muy fuerte para emprender un negocio con un familiar. El proyecto se ve estable y con buen crecimiento, pero solo si te comprometes de verdad. Si haces las cosas bien, los frutos comenzarán a notarse a partir del mes de marzo. No tengas miedo de empezar, miedo debería darte quedarte donde mismo.
No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Aprende a poner en su lugar —con palabras firmes y sin gritos— a esas personas conflictivas que solo buscan hacer ruido. Si no les gusta quién eres o cómo vives, que vayan a incomodar a la gestora de sus días, porque tú no estás para cargar frustraciones ajenas.
En el amor andas desilusionado. Tanto golpe, tanta decepción y tanta mentira te han hecho dudar incluso de su existencia. Te ha tocado puro miércoles sentimental y por eso levantaste muros más altos que tu orgullo. No es que no quieras amar, es que ya no quieres volver a sufrir. Has dado demasiado a personas que solo tomaron y jamás regresaron ni las gracias. Eso te volvió desconfiado, frío por fuera y sensible por dentro. Pero ojo: no todos vienen a lastimar. Solo aprende a elegir mejor y a no entregar el corazón a la primera sonrisa bonita.
Si tienes pareja, viene una etapa de conversación profunda. Se dicen verdades, algunas duelen, pero sanan. Si no se hablan ahora, el distanciamiento crecerá. Si se hablan con honestidad, pueden fortalecer el vínculo. Si estás soltero, alguien aparecerá de manera inesperada, sin forzar nada. No será amor inmediato, pero sí tranquilidad, y eso para ti vale oro.
Cuida tu descanso, porque el estrés y la presión emocional te están cobrando factura en el cuerpo. Dolores musculares, insomnio o cansancio constante son señales claras de que necesitas parar un poco. Este 24 de enero del 2026 te pide transformación. Dejar atrás la desconfianza excesiva, sanar heridas viejas y volver a creer, pero con inteligencia. No te cierres, pero tampoco te entregues a ciegas.
Recuerda, Escorpión: no todos los que se acercan quieren dañarte… pero tampoco todos merecen entrar.
ARIES — Horóscopo 24 de enero de 2026
Aries, no porque andes soltero o soltera quiere decir que el desierto llegó a tu vida. Al contrario, se aproxima un encuentro sexual inesperado que te va a mover hasta las ideas. No será amor eterno, pero sí una sacudida sabrosa que te recordará que sigues más vivo que nunca. Eso sí, no confundas calentura con sentimientos, porque luego te ilusionas y terminas haciéndote novelas tú solo.
Cuida mucho tu alimentación, porque tú subes de peso más rápido que el chisme en pueblo chico. Un día te ves bien y al siguiente ya no te queda el pantalón. Controla antojos, refrescos y comidas nocturnas, porque si no te pones un alto ahora, después bajar será una batalla campal. Tu cuerpo es tu carta de presentación y, aunque digas que no te importa, sabes perfectamente que sí.
El dinerito empieza a moverse. No será una lluvia de billetes, pero sí entradas inesperadas que te ayudarán a respirar y acomodar pendientes. También se visualizan reencuentros importantes con personas del pasado, algunos agradables y otros no tanto, pero todos necesarios para cerrar ciclos. Una persona de piel blanca aparece para mover tu suerte, ya sea en lo sentimental, laboral o incluso como contacto clave. No la subestimes, porque su presencia no será casualidad. El universo anda moviendo piezas y tú estás en medio del tablero.
Pon especial atención a los números 3 y 8. Los verás repetirse en fechas, cantidades, mensajes o situaciones importantes. Esas señales te estarán indicando decisiones que no debes ignorar, aunque al principio no las entiendas del todo. Noticias de una expareja o examigo llegan a ti. Te van a incomodar, sí, te van a mover emociones, también. Pero al final del día comprenderás que todo ocurrió para bien y que haberlos sacado de tu vida fue una bendición disfrazada de dolor.
Cuida especialmente tus piernas, porque son tu mejor atractivo y también tu punto débil. Golpes, caídas o molestias pueden presentarse si no les das atención. Caminar, estirar y descansar será clave estos días. Tus tristezas tienen nombre y apellido, aunque tú presumas fortaleza y capacidad de olvido. No todo lo has superado, pero ya estás aprendiendo a vivir con eso sin que te controle. Y eso, Aries, ya es una victoria enorme.
En lo laboral hay dudas, cansancio y sensación de estancamiento. No porque seas incapaz, sino porque despiertas envidias donde llegas. Tu energía y tu forma directa de lograr las cosas incomodan a muchos. Aun así, tendrás bastante trabajo, atrasos y presión, pero cumplirás con todo y quedarás mejor parado de lo que imaginas. Se visualizan dos viajes muy pronto, uno por obligación y otro por gusto. Ambos te servirán para aclarar la mente y renovar energía.
Este 24 de enero de 2026 marca un punto de despertar. Aprendes que no todo se gana luchando, que a veces también se gana soltando. Y tú, Aries, ya estás listo para la siguiente etapa.
TAURO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Tauro, llegó el momento de dejar las cosas claras con la gente que te rodea. Últimamente andas cayendo en situaciones bien tontas por tu corazón noble y tu necesidad de ayudar a todos. No todo mundo merece tu apoyo ni tu lealtad, y por andar salvando a quien no quiere cambiar, terminas metido en problemas que ni eran tuyos.
Ten cuidado con culpar a personas que nada tienen que ver con lo que estás viviendo. No todos son enemigos, pero tampoco todos son amigos. Aprende a distinguir quién suma y quién solo se arrima cuando necesita algo. Es posible que en estos días te sientas triste, confundido o con una sensación rara de vacío. Muchos planes se quedaron a medias, ilusiones que no cuajaron y caminos que no llevaron a donde pensabas. Eso te ha hecho preguntarte si vas por el rumbo correcto. La respuesta es sí… solo que aún no llegas.
Antes de buscar a alguien que te complemente, necesitas encontrarte contigo mismo. No puedes exigir estabilidad emocional cuando tú también estás tratando de recomponerte. Date tiempo, no te presiones ni te compares con nadie. Noticias inesperadas llegarán y te dejarán incómodo o incómoda. Tal vez no te guste lo que escuches, pero con el paso de los días recuperarás la calma. Eso que hoy te duele tanto pronto dejará de importarte y pasará directo a la lista de “cosas que ya no me quitan el sueño”.
Algo que era muy importante para ti quedará definitivamente en el pasado. No porque no haya significado nada, sino porque ya cumplió su función en tu vida. Aprender duele, pero libera. Es posible que recuerdes a una vieja amistad que ya no está contigo. El impulso de buscarle será fuerte, y debes hacerlo. Si hubo malos entendidos, la vida acomodará todo para que las cosas se aclaren. No todos los lazos rotos están destinados a quedarse así.
También sales de una situación muy pesada relacionada con una amistad o familiar. Hubo discusiones, palabras duras y mucha tensión en los últimos días, pero el conflicto comienza a resolverse. No todos van a quedar felices, pero tú recuperarás la paz. En el amor, Tauro, deja de cargar culpas que no te corresponden. No eres responsable de sanar a quien no quiso cambiar. Quien se fue, se fue por decisión propia.
En lo económico, aunque no lo parezca, vienes levantándote poco a poco. No gastes por ansiedad ni por querer llenar vacíos emocionales. La estabilidad se construye con paciencia, y de eso tú sabes bastante. Este 24 de enero de 2026 te invita a cerrar capítulos sin rencor, a hablar con firmeza y a elegirte sin culpa. No estás perdiendo personas… estás recuperando tu tranquilidad.
GÉMINIS — Horóscopo 24 de enero de 2026
Géminis, ya deja de hacer las cosas a medias y échale ganas de verdad al trabajo. No basta con cumplir, necesitas que se noten tus ganas de crecer, de mejorar y de salir adelante. Tus superiores te están observando más de lo que crees, y cada esfuerzo cuenta. Si te aplicas, cuando menos lo esperes llegará ese cambio de puesto, aumento o movimiento que llevas tiempo pidiendo al universo.
Una persona estará insistiendo mucho en verte o conocerte. Al principio te causará desconfianza, pero si te llama la atención, date la oportunidad. No pierdes nada con salir a tomar un café o una chela. A veces el destino entra sin avisar y no siempre llega como lo imaginabas. Se marca un reencuentro con una amistad del pasado que podría alegrarte los días. No viene con malas intenciones, sino con recuerdos, risas y una charla que te hará sentir ligero otra vez. Esa conexión te ayudará a sanar cosas que creías superadas pero que aún dolían poquito.
No te preocupes ni te martirices tanto por una situación sentimental que te ha traído con el Jesús en la boca. Todo se va a acomodar mejor de lo que imaginas. La persona involucrada se dará cuenta de que la “comida de la calle” jamás se compara con la que se tiene en casa, y entenderá dónde pertenece realmente. Tú solo observa y no ruegues, porque lo que es tuyo regresa solo.
Estás entrando en una etapa de muchas mejoras. Cambios positivos comienzan a manifestarse en lo económico, emocional y personal. Volverás a sentir motivación, claridad y hasta ganas de comerte al mundo con todos los proyectos que traes en la cabeza. No te autosabotees pensando que no puedes; sí puedes y ya lo has demostrado antes.
Eso sí, pon mucha atención a tu carácter. Andas algo inestable y podrías decir cosas sin pensar que lastimen a alguien de tu familia. No todo se dice, no todo se responde y no todo se pelea. Aprende a contar hasta diez antes de hablar, porque una palabra mal dicha puede causar un problema innecesario.
El fin de semana pinta para reuniones, convivencias y encuentros con familia y amistades. Disfruta, ríe, convive y recarga energía. Te hacía falta salir de la rutina y recordar que también viniste a vivir, no solo a preocuparte. Eso sí, cuida tu salud, no te confíes y evita excesos, que el cuerpo luego pasa factura.
Pon atención a tu digestión. Mucha de tu subida de peso no es grasa, sino inflamación y retención de líquidos. Alimentos pesados, harinas y refrescos te están afectando más de lo que crees. Toma más agua, cuida lo que comes y verás cómo tu cuerpo responde mejor.
Este 24 de enero de 2026 marca un despertar para ti. Recuperas la fe, las ganas y el enfoque. Dejas atrás la confusión y comienzas a caminar con más seguridad. Lo que viene será mucho mejor… siempre y cuando no vuelvas a dudar de ti.
CÁNCER — Horóscopo 24 de enero de 2026
Cáncer, si tienes pareja, ciertas cuestiones de celos y desconfianza comenzarán a hacerse presentes. No necesariamente por infidelidad, sino por inseguridades que no se han hablado a tiempo. Ten cuidado con idealizar a las personas, porque cuando te bajas de la nube el golpe suele doler más. Nadie es perfecto, ni tú ni quien amas.
Se aproxima un fin de semana muy intenso, de esos que mueven todo. Cambios en la rutina, movimientos inesperados y situaciones sentimentales que te van a desconcertar bastante. No te asustes, no es algo malo, simplemente la vida te está empujando a salir de lo cómodo y atreverte a vivir distinto.
Cuida mucho tu entorno, sobre todo con vecinos. No a todos les cae bien tu familia y hay gente muy dada a las malas vibras y hasta a hacer trabajos de brujería. No está de más protegerte: unas tijeras abiertas colgadas detrás de la puerta o una sábila en maceta ayudarán a cortar envidias y malas intenciones.
En la salud, pon atención especial a las anginas y al estómago. El estrés, los corajes y la ansiedad se te van directo al cuerpo. No te guardes lo que sientes, porque cuando callas demasiado terminas enfermándote. Amistades llegan de visita y con ellas vienen risas, desahogo y momentos que te harán olvidar preocupaciones. También te enteras de un chisme relacionado con una expareja. No te enganches, no investigues de más y no revivas historias que ya cerraste. Lo que fue, fue.
No temas a los cambios. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Aferrarte a lo mismo solo te mantiene estancado. El universo está listo para entregarte cosas maravillosas, pero necesita que tú también te muevas.
Momentos increíbles con amistades se aproximan. Sal, diviértete, arréglate bonito, dale vuelo a la hilacha y que te valgan los comentarios negativos. La gente siempre habla, hagas o no hagas. Mejor que hablen porque te ven feliz. En el amor, deja de cargar culpas que no son tuyas. No eres responsable de salvar a nadie ni de cargar emociones ajenas. Quien quiera quedarse, que se quede bien; quien no, que siga su camino.
En lo económico hay estabilidad con tendencia a mejorar, siempre y cuando controles gastos impulsivos. No compres por ansiedad ni por llenar vacíos emocionales. Este 24 de enero de 2026 te recuerda algo importante: no naciste para vivir con miedo, naciste para sentir, amar y disfrutar. Tu sensibilidad no es debilidad, es tu mayor poder… solo aprende a usarla a tu favor.
PISCIS — Horóscopo 24 de enero de 2026
Piscis, si andas en modo soltería activada, las probabilidades de conocer a alguien interesante están más altas que nunca. Se marca conexión fuerte con personas del signo Cáncer o del mismo Piscis, así que no te sorprendas si de pronto alguien te mueve el tapete sin avisar. Eso sí, deja de hacerte el ingenuo o la ingenua, porque no todos se creen ese papelito de “yo no sabía”. Bien sabemos que eres comelón o comelona de caricias, apapachos y atención, y no tiene nada de malo… solo aprende a elegir mejor.
Es momento de quererte un poco más. Tal vez no tienes todavía todo lo que deseas, pero observa con honestidad: estás mucho mejor de lo que crees. Siempre habrá personas pasando por situaciones más duras, y eso no es para compararte, sino para agradecer lo que hoy sí tienes. Deja de castigarte por lo que aún no llega y comienza a valorar lo que ya construiste.
Un viaje empieza a rondarte la cabeza para los meses de febrero o marzo, muy probablemente relacionado con tu cumpleaños. No lo descartes, porque ese movimiento te ayudará a cerrar ciclos, despejar la mente y reconectar contigo. A veces no se trata de huir, sino de reencontrarte.
Se visualiza embarazo de una familiar, amistad o conocida cercana que traerá mucha emoción al entorno. También notarás cómo ciertas amistades comienzan a caerse del pedestal donde las tenías. No porque sean malas personas, sino porque idealizaste demasiado. Aprenderás que no todos sienten igual que tú, y eso no los hace villanos… solo distintos.
Un nuevo amor del signo de agua podría asomar las narices en próximas fechas. Llegará de manera inesperada, posiblemente por asuntos laborales, negocios o una amistad en común. No fuerces nada; deja que fluya y observa si hay estabilidad, no solo emoción.
En lo laboral se aproximan cambios importantes. Mejora la suerte, se abren puertas y comienzas a sentirte más valorado. Andarás muy bien en ese aspecto, pero no te confíes demasiado, porque el exceso de confianza podría llevarte a gastar en cosas innecesarias o a tomar decisiones impulsivas. Disfruta la racha, pero con los pies bien puestos en la tierra.
Ya basta de dudas, miedos y autosabotaje. Muéstrale al mundo de qué estás hecho. La vida te está dando oportunidades reales para crecer, consolidar sueños y demostrar que no viniste solo a sobrevivir, sino a brillar. Esta etapa es clave: si te enfocas, puedes lograr prácticamente todo lo que te propongas. En el amor, deja de rescatar gente rota. No eres terapeuta ni salvavidas emocional. Ama, sí, pero sin perderte. Cuando aprendas eso, todo empezará a fluir mejor.
Este 24 de enero de 2026 marca un punto de claridad. Dejas de vivir soñando y comienzas a construir. Y cuando Piscis decide hacerlo… nadie lo detiene.
ACUARIO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Acuario, te llega dinerito extra que te caerá como anillo al dedo. No es para despilfarrar ni andar presumiendo, sino para acomodar cuentas y pagar deudas pendientes. Si administras bien este ingreso, comenzarás a sentir alivio y estabilidad, algo que ya te hacía mucha falta.
Aprende a mandar bendiciones a tus enemigos. No porque seas buena gente, sino porque eso les arde más que cualquier pleito. No pierdas tu energía en discusiones inútiles ni en demostrar quién tiene la razón. El silencio y la indiferencia son tus mejores armas en este momento.
Se aproximan muchos eventos sociales, reuniones, invitaciones y convivencias donde te vas a divertir en grande. Solo cuida lo que consumes, especialmente alimentos que irriten el estómago, porque podrías desarrollar gastritis o colitis si no te mides. Tu cuerpo ya te ha dado señales, escúchalo.
En el amor, podría aparecer una persona que literalmente te robe el aliento con sus atenciones. Detalles, palabras bonitas y presencia constante te harán sentir especial. Date la oportunidad de conocerle bien, pero no aflojes a la primera. Aprende a disfrutar sin apresurarte, porque lo que va rápido, rápido se acaba.
No descuides tus sentimientos ni te vuelvas tan duro o distante con los demás. A veces te proteges tanto que terminas pareciendo frío, cuando en realidad tienes un corazón enorme. Mostrar lo que llevas dentro será la clave para atraer a las personas correctas y no a las que solo buscan pasar el rato. Verás una situación entre terceras personas que te incomodará bastante. No te metas ni tomes partido; observa y aprende. No todos los conflictos te corresponden y no todo necesita tu opinión.
Recuerda que siempre logras lo que te propones cuando lo haces desde el corazón. Cuando algo no te nace, mejor no lo empieces, porque sueles dejarlo inconcluso y luego te frustras. Enfócate solo en lo que realmente deseas. En lo laboral hay oportunidades interesantes si te atreves a salir de la zona de confort. Cambios, ajustes y decisiones importantes se aproximan, pero todas apuntan a tu crecimiento personal.
Este 24 de enero de 2026 te pide coherencia: piensa, siente y actúa en la misma dirección. Cuando haces eso, Acuario, nadie te detiene. Porque tu mente crea… y el universo responde.
CAPRICORNIO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Capricornio, en estos días podrías sentir una necesidad rara de buscar a alguien de tu pasado. Si lo haces, que sea únicamente para cerrar el ciclo, despedirte y mandarlo derechito al archivo de los recuerdos innecesarios. No es tiempo de revivir historias ni de volver a abrir heridas que ya te costaron demasiado sanar. A veces no se busca por amor, sino por costumbre… y eso no vale la pena.
Deja de huevonearle tanto a tus asuntos. Nada te va a caer del cielo por arte de magia. Tú tienes la capacidad, la inteligencia y el carácter para lograr lo que quieras, pero necesitas moverte. El universo ayuda, sí, pero solo al que se levanta temprano y trabaja por lo suyo. Si sigues esperando señales sin actuar, las oportunidades se irán directo con alguien más.
Cuida mucho tu estómago, porque los dolores estomacales estarán a la orden del día. El estrés, los corajes guardados y las preocupaciones te están cayendo pesados. Aprende a comer mejor, a descansar y, sobre todo, a no tragarte emociones que no te corresponden. Es momento de cerrar karmas pasados. No cargues culpas viejas ni errores que ya no puedes cambiar. Todo ciclo que quedó abierto necesita cerrarse para que nuevas oportunidades puedan entrar. Mientras sigas aferrado al “hubiera”, no llegará el “ahora”.
Esta etapa te invita a conocerte más profundamente. Pregúntate quién eres realmente, qué quieres y hacia dónde te diriges. No es tiempo de reproches ni de castigarte por decisiones pasadas. Es momento de perdonarte, aceptar tus fallas y reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese entonces. Aprenderás a disfrutar tu soledad. No como abandono, sino como libertad. Entenderás que estar solo no significa estar vacío, sino en reconstrucción. Tu individualismo será una herramienta poderosa para reencontrarte y fortalecer tu autoestima.
Te pondrás en el lugar de otra persona y eso cambiará por completo tu manera de ver ciertas situaciones. Comprenderás que hay gente que realmente la pasa mal, mientras tú a veces te quejas de cosas que no tienen tanto peso. Esa reflexión te hará madurar y soltar resentimientos. En lo laboral comienzan movimientos importantes. No inmediatos, pero sí firmes. Si haces las cosas con disciplina —como solo tú sabes hacerlo— verás resultados sólidos en los próximos meses.
En el amor, deja de cargar relaciones muertas. No todo lo que duele debe quedarse contigo. Si alguien no quiso caminar a tu lado, agradécele la lección y sigue avanzando. Este 24 de enero de 2026 marca un renacer interno. Menos culpa, más claridad. Menos pasado, más presente. Y cuando Capricornio decide avanzar… nadie lo detiene.
SAGITARIO — Horóscopo 24 de enero de 2026
Sagitario, se aproximan cambios de última hora en el área de los negocios y del trabajo. Aunque al inicio te saquen de onda, terminarán beneficiándote. Comenzarás a ver la luz después de un periodo medio confuso, y muchas cosas buenas empezarán a acomodarse a tu favor. Eso sí, tendrás que aprovecharlas, porque no volverán dos veces. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con personas del pasado que podrían reaparecer justo cuando empieces a avanzar. No llegan por amor, llegan por costumbre o interés. No permitas que nadie venga a sembrarte dudas ni a mover tus sueños solo porque ellos no pudieron con los suyos.
Cambios físicos también se marcan. Si has descuidado el ejercicio o la alimentación, es momento de aplicarte, aunque sea desde casa. No por estética, sino por bienestar. Tu energía depende mucho de cómo te trates a ti mismo. Es momento de ver la vida desde otro ángulo. Has pasado demasiado tiempo reaccionando y muy poco tiempo reflexionando. Pregúntate qué estás buscando realmente y qué necesitas para sentirte pleno. No todo se trata de correr, también hay que saber hacia dónde.
Ya no es momento de tropezar con las mismas piedras ni de quedarte con las ganas. Si algo te interesa, ve por ello. Si algo no te llena, suéltalo. La indecisión te ha quitado más oportunidades que el miedo. Comienzas una etapa donde la madurez emocional se vuelve clave. Aprenderás a buscar soluciones en lugar de problemas y a cerrar discusiones antes de que se conviertan en guerras innecesarias. No descuides la parte sentimental. Tampoco busques maneras de fastidiar a la persona que quieres con dudas sin sentido o inseguridades inventadas. A veces el enemigo no es la pareja, sino tus propios pensamientos. En el dinero hay estabilidad con posibilidad de mejora si administras bien. No gastes por impulso ni por demostrar nada. La verdadera abundancia está en la tranquilidad.
Amistades te acompañarán en momentos importantes. Algunas se fortalecen, otras se caen solas. No fuerces vínculos que ya cumplieron su función. Este 24 de enero de 2026 te pide valentía emocional. Dejar de huir, dejar de improvisar y comenzar a construir. Porque cuando Sagitario se enfoca… el universo se alinea.