Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 24 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 17 29 30 62 11

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el martes 27 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: