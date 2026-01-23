Mega Millions en vivo: resultados del viernes 23 de enero de 2026

Hoy viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 23 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $266 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

30 42 49 53 66 4 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente sorteo el martes 27 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: