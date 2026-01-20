Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del martes 20 de enero de 2026

Durante este martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 20 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $250 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

8 47 50 56 70 12 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Allí te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios superiores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su siguiente juego el viernes 23 de enero

