Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 21 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

16 20 28 36 52 12

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el sábado 24 de enero

