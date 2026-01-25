Apuñaló a su padre hasta matarlo en el jardín de su casa en Alabama mientras su abuela observaba

Un hombre de 19 años fue detenido en Alabama tras ser acusado de matar a su propio padre en el patio delantero de la vivienda familiar, informaron autoridades del Departamento de Policía de Mobile.

El acusado fue identificado como Samuel Prince, quien enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de Mark Prince, de 67 años. El crimen ocurrió la tarde del miércoles en una residencia ubicada en Victor Road, en la ciudad de Mobile.

El ataque ocurrió frente a la vivienda familiar

De acuerdo con un comunicado policial, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 2:00 de la tarde, tras recibir una alerta de emergencia. Al llegar, encontraron a la víctima tendida en el jardín delantero, donde fue declarada muerta.

Aunque las autoridades no han revelado el motivo del crimen, los investigadores señalaron que existen indicios de que el asesinato fue premeditado.

Medios locales informaron que los agentes inspeccionaron una camioneta roja estacionada frente a la vivienda como parte de la investigación.

Vecinos relatan conmoción y recuerdos de la víctima

Vecinos del sector expresaron su consternación por el crimen y recordaron a Mark Prince como una persona cercana y apreciada en la comunidad.

“Era una persona muy querida para mí y mi familia. Jamás habría imaginado que algo así pudiera ocurrir”, dijo uno de los residentes.

Otro vecino relató el caos que se vivió en el lugar tras el ataque. “Mi esposo vio algo en el suelo y pensó que era ropa, pero luego se dio cuenta de que era una persona. Cuando llegó la policía, todo se volvió un caos”, declaró.

El ataque y la detención

Según informes policiales citados por medios locales, Mark Prince fue apuñalado varias veces por su hijo. Tras el ataque, el joven habría llamado a su madre para que regresara del trabajo, y fue ella quien posteriormente alertó al 911.

Un tercer vecino recordó que padre e hijo eran muy unidos cuando Samuel Prince era niño, aunque señaló que en los últimos años el joven se había vuelto cada vez más retraído.

El acusado permaneció en el lugar tras el crimen y fue arrestado sin incidentes.

Audiencia y fianza

El viernes, Samuel Prince compareció ante un juez, quien le fijó una fianza de $750,000 dólares, con un depósito en efectivo del 25%. Durante la audiencia, la fiscalía afirmó que el ataque ocurrió en presencia de la abuela del acusado.

En caso de obtener la libertad bajo fianza, el joven deberá someterse a monitoreo electrónico, según indicaron los fiscales.

Está previsto que el acusado comparezca nuevamente ante el tribunal el próximo 28 de enero.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo