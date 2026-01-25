Ex policía de Florida es acusado de envenenar al perro de su exnovia porque “no le gustaba”

Un ex oficial de policía de Florida fue arrestado la semana pasada acusado de crueldad animal agravada, tras presuntamente envenenar al perro de su exnovia porque “no le gustaba” el animal, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Edwin Campuzano, de 22 años, quien habría alimentado con bolitas de veneno para roedores a Milo, un caniche maltés de tres años, en mayo del año pasado, según el Departamento del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El hecho ocurrió mientras la dueña estaba de viaje

La entonces novia de Campuzano, Paula Fernández, se encontraba de viaje en California cuando ocurrió la muerte del animal. Fernández relató en una conferencia de prensa que un vecino la llamó el 30 de mayo para informarle que su perro había fallecido.

“Nunca olvidaré esa llamada. Nunca olvidaré ese día”, declaró. Aseguró que Milo estaba en perfecto estado de salud cuando se despidió de él antes de abordar su vuelo.

Fernández afirmó que Campuzano nunca mostró conductas violentas, salvo su rechazo hacia el perro, lo que —dijo— hace el caso “aún más aterrador”.

Investigación reveló compra del veneno

El sheriff Chad Chronister explicó que el vecino fue quien detectó bolitas sospechosas en el plato de comida del animal. Fernández las conservó y tomó fotografías, y posteriormente fue informada de que probablemente se trataba de veneno para roedores.

Meses después, al revisar un estado de cuenta bancario, Fernández detectó un cargo de $8,01 dólares en una tienda de suministros agrícolas. Al investigar, se confirmó que el monto correspondía a la compra de veneno para tuzas, adquirido por Campuzano dos días antes del viaje de Fernández.

“Este veneno causa una muerte extremadamente dolorosa cuando se utiliza en animales para los que no está destinado”, afirmó Chronister, quien calificó el acto como deliberado, cruel y premeditado.

Arresto y cargos

Tras recibir la denuncia, la oficina del sheriff emitió una orden de arresto el 16 de enero y Campuzano fue detenido sin incidentes. Según las autoridades, el ex oficial no mostró remordimiento ni ofreció declaraciones tras su captura.

Campuzano, quien trabajó anteriormente en el Departamento de Policía de Bartow y había solicitado empleo recientemente en la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, enfrenta cargos por crueldad animal agravada.

“Esta placa no protege a nadie de malas conductas; exige un estándar más alto de responsabilidad”, concluyó Chronister.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero