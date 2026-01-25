Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Horóscopo 25 de enero de 2026
Ay, Aries… mira nada más cómo andas, con el corazón medio inquieto, la cabeza llena de ideas y el carácter más prendido que cerillo en gasolinera. Este 25 de enero de 2026 llega con movimientos fuertes en el amor, sobre todo si andas soltero o soltera, porque oportunidades no te van a faltar. Vas a atraer miradas, mensajes inesperados y propuestas que te van a levantar hasta el ánimo… pero ojo, mi vida, no todo lo que brilla es oro. Disfruta, coquetea, ríete y pásala bien, pero no prometas lo que no sabes si podrás cumplir después, porque luego te andas metiendo en líos sentimentales que tú solito provocas.
En el amor, si tienes pareja, habrá momentos de intensidad. Aries anda muy pasional, muy impulsivo y con ganas de mandar todo al demonio cuando algo no sale como quieres. Aprende a respirar antes de hablar, porque una palabra dicha con coraje puede causar un pleito grande. Si no tienes pareja, sí se ve la posibilidad de un romance rápido, intenso y algo travieso… de esos que empiezan como juego y terminan sacudiéndote el alma.
Cuídate muchísimo de golpes, caídas o accidentes, porque andas distraído y acelerado. No es para asustarte, pero sí para que no andes corriendo como si el diablo te persiguiera. Un mal paso podría llevarte hasta el hospital, y la neta no estás para eso ni física ni económicamente. Maneja con calma, camina con cuidado y deja la prisa para otro día.
El pasado sigue queriendo jalarte de la camisa, pero ya estuvo bueno de culparte por cosas que no se pueden cambiar. Lo que pasó, pasó, y ni llorando ni reclamándote lo vas a arreglar. Es momento de enfocarte en tu presente, en lo que sí puedes construir hoy. Estás en una etapa donde los sueños que traes desde hace tiempo pueden empezar a tomar forma, pero necesitas disciplina y constancia, no solo ganas.
En el trabajo andarás estresado, desesperado y con la cabeza llena de pendientes. Hay una noticia que llevas esperando desde hace días o semanas y que no termina de llegar como tú quieres. No comas ansias, Aries, porque los tiempos no siempre son los tuyos. Recuerda que cuando algo tarda es porque se está acomodando para que llegue mejor. Vas a obtener eso que deseas, pero no antes de que aprendas una lección importante de paciencia. En lo económico hay dos oportunidades laborales o de ingreso extra rondándote. No esperes que el dinero caiga del cielo, porque no va a pasar. Tendrás que moverte, preguntar, insistir y poner de tu parte. La mejor opción se va a consolidar solo si demuestras compromiso. Si sigues dudando o dejando todo para después, alguien más se quedará con lo que era para ti.
Cuidado con cometer errores que ya sabes perfectamente cuáles son… y sí, tienen nombre y apellido. No te hagas el que no entiende. Hay personas que te desestabilizan, te confunden y te hacen perder el enfoque. Aprende a poner límites o la vida te los pondrá de una manera nada agradable. En temas de viajes pueden surgir cambios de último momento, retrasos o cancelaciones, especialmente durante este primer mes del año. No te enojes ni te frustres, porque esos movimientos te estarán protegiendo de algo que no convenía.
Consejo de señora: deja de pelearte con la vida, acomoda tus prioridades y entiende que no todo se gana a gritos ni a empujones. Cuando Aries aprende a fluir, la vida le responde con bendiciones grandes.
TAURO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Tauro, mi alma, este 25 de enero de 2026 te trae con el ánimo revuelto, como si no supieras bien pa’ dónde jalar. Andarás con una sensación de incertidumbre, queriendo hacer cambios, moverte, viajar o tomar decisiones importantes, pero al mismo tiempo con miedo de salir de tu zona de confort. Y déjame decirte algo como señora que ya ha vivido: el que no se arriesga, se queda estancado.
Se ve la posibilidad de un viaje o de un movimiento importante que puede beneficiarte mucho este año. No lo pienses tanto, porque cuando Tauro se llena de dudas termina perdiendo oportunidades. Atrévete, aunque te dé miedo. En el amor vienen movimientos intensos. Hay una fuerte posibilidad de reencuentro con una expareja y, para qué te hago al cuento… el encamamiento está más que marcado. Te la vas a pasar a toda madre, eso sí, pero cuidado con revolver sentimientos viejos con deseos momentáneos. Lo que ya no funcionó una vez difícilmente funciona igual la segunda, y no quiero verte llorando por alguien que ya te demostró quién es.
Si tienes pareja, analiza bien la relación. Si esa persona te pone obstáculos, te limita, te critica o se burla de tus sueños, ahí no es. El amor no debe ser una cárcel ni un freno. Quien te quiere te impulsa, no te apaga. Cambios de humor vendrán fuertes, y aunque suenen molestos, te ayudarán a madurar. Estás aprendiendo a no quedarte callado, pero también debes aprender a hablar sin herir. Tus arranques podrían afectar a tu familia si no te controlas. Ahorita el horno no está pa’ bollos, así que bájale dos rayitas a tu carácter.
Es momento de romper la rutina. Deja de hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Enfócate en proyectos que dejaste pendientes, en ideas que abandonaste por flojera o miedo. Este año te exige compromiso contigo mismo. No te estanques en promesas falsas ni en palabras bonitas que nunca se cumplen. Si alguien solo promete y nunca actúa, suéltalo. Ya no estás para perder el tiempo esperando milagros que no llegan.
Una amistad se acercará a ti buscando consejo por un problema sentimental. Escucha, apoya, pero no cargues con problemas ajenos. Tú no eres salvavidas emocional de nadie. En lo económico, la vida te pide paciencia. No te menosprecies ni pienses que vales poco. Valés más de lo que imaginas y la recompensa llegará, pero no de golpe. Paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo.
Consejo de la Nana: deja de quejarte, deja de dudar tanto y empieza a creer más en ti. La vida no te está castigando, te está preparando para algo mejor.
GÉMINIS
Horóscopo 25 de enero de 2026
Ay, Géminis… tú nunca cambias, mijo. Siempre con el corazón inquieto, la mente acelerada y las ganas de meterte en problemas aunque luego jures que fue sin querer. Esta siguiente semana se marca una oportunidad de caricia desenfrenada con alguien muy cercano a ti, de esos encuentros que empiezan como juego y terminan calentando hasta el alma. El chiste aquí es que tengas cuidado, porque el chisme anda suelto y podrías ser descubierto si no manejas las cosas con discreción. No todo mundo tiene que enterarse de tus travesuras, aprende a ser más reservado.
En el amor se abre una puerta importante, porque un sentimiento fuerte podría llegar en cualquier momento. No será un amor pasajero ni de pura emoción; viene acompañado de paz, estabilidad y esa sensación de sentirte en casa. Disfrútalo, pero no lo eches a perder con tu carácter cambiante, tus dudas o tu costumbre de sabotear lo bueno cuando por fin te llega. No todos vienen a jugar contigo; algunos sí quieren algo bonito.
La vida solo es una, Géminis, y ya es hora de que dejes de perder tiempo con quien no quiere estar contigo. No ruegues, no insistas, no persigas. El que quiere, se queda; el que no, que agarre su camino. No gastes energía en personas que solo te llenan de obstáculos, dramas y mal humor. Tu ánimo se contamina rápido y luego andas de malas con quien no tiene culpa.
Este periodo te pide que no te limites. Hay sueños que sigues guardando por miedo, por flojera o por pensar que “luego”. Ese luego se está acabando. Ve por lo que mueve tu mundo, aunque tengas que empezar desde cero. No esperes permiso de nadie. Cuidado con andar haciendo juicios falsos sobre personas cercanas. Tu lengua es rápida y tu mente más, y podrías meterte en problemas por hablar de más de quien no debes. No todo lo que piensas se dice, y no todo lo que escuchas es verdad. Aprende a observar más y opinar menos.
Cambios de última hora se presentarán, especialmente relacionados con un viaje que empezará a planearse. Aunque al inicio parezca caótico, todo fluirá de la mejor manera si mantienes la calma. No quieras controlar todo, deja que la vida también haga su parte. Una persona de tu pasado reaparece o tendrás noticias suyas. No es para regresar, es para cerrar ciclos. Ya no permitas que te quite el sueño ni te mueva el piso. El pasado no vuelve para quedarse, vuelve para comprobar que ya no duele igual.
Si tienes pareja, se marcan celos y una posible separación momentánea. Nada definitivo, pero sí necesaria para que ambos aclaren lo que sienten. A veces el silencio enseña más que mil discusiones. Los planetas se acomodan a tu favor, dándote oportunidades, magnetismo y suerte, pero también te traen muy intenso. Tus deseos estarán más despiertos de lo normal y andarás con la tentación a flor de piel. Usa la cabeza, no solo el cuerpo.
Consejo de la Nana: disfruta, vive, ama y equivócate si quieres… pero no regreses a donde ya te rompieron.
CÁNCER
Horóscopo 25 de enero de 2026
Cáncer, mi corazón, ya estuvo bueno de andar rogando cariño como si no valieras nada. Este 25 de enero de 2026 llega para darte una sacudida emocional fuerte pero necesaria. Nada de mendigar amor, atención ni mensajes. El amor no se suplica, se comparte. Aprende a valorarte lo suficiente para no permitir que nadie te haga daño ni te trate como opción.
Si quieres algo estable en una relación, también debes revisar tus exigencias. Pides lealtad, respeto, tiempo y compromiso, pero a veces tú mismo no sabes darlo cuando te toca. En el amor no solo se exige, también se construye. Baja tantito la guardia y aprende a comunicarte sin dramas. Tu verdadero problema ya no es quedarte solo o sola; eso ya lo superaste. Tu miedo es que te vuelvan a fallar como en el pasado. Y aunque es entendible, no todos pagan pecados ajenos. Sana lo que te dolió antes de intentar amar de nuevo, porque nadie merece cargar con heridas que no provocó.
Mucho cuidado con amores de una noche. Sí, se ven tentaciones, miradas y propuestas intensas, pero podrían terminar haciéndote sufrir si te clavas más de la cuenta. No confundas deseo con amor, ni atención con compromiso. Quien te quiera, que le trabaje. No bajes tu precio, no te conformes con migajas emocionales y no te quedes donde no te celebran. Aprende a darte tu lugar y deja de esperar que los demás actúen como tú lo harías. No todos aman igual, y eso también se acepta.
Que mendigue amor quien no se quiera; tú no estás para eso. Estás para ser elegido, respetado y cuidado. Vuélvete más firme, más seguro y más fregón en todos los aspectos de tu vida. Tus números de la suerte son 12, 17 y 23, úsalos con fe. Cuida mucho tu carácter, porque no anda en su mejor momento. Te estás guardando cosas, tragando corajes y eso te está dañando emocionalmente sin darte cuenta. Habla, suelta y deja de cargar con lo que no te toca.
No tengas miedo de ir por lo que te mueve. Se marca la posibilidad de emprender un negocio o iniciar un proyecto que te dará estabilidad a mediano plazo. Eso sí, también viene el desprenderte de personas que ya no te aportan nada. Aunque duela, es necesario. Una amistad comenzará a sentir atracción por ti. No te aceleres, llévalo con calma. No todo lo que empieza bonito debe correrse; a veces hay que dejar que las cosas crezcan solas. Ten siempre presente esto: nadie merece tus lágrimas, y quien realmente las merezca jamás te hará llorar. Si llega una traición, no hagas drama… simplemente next.
Consejo de la Nana: quiérete tanto que lo que no sume, automáticamente estorbe.
LEO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Ay, Leo… tú siempre tan intenso, tan dramático y tan de corazón grande, pero también tan terco cuando se te mete alguien en la cabeza. Este 25 de enero de 2026 llega cargado de movimientos importantes en el amor, porque vienen nuevos romances con lazos muy fuertes que no solo te van a mover el tapete, sino que también te van a enseñar grandes lecciones. El problema aquí no será la falta de oportunidades, sino tu costumbre de mirar hacia atrás cuando la vida ya te puso algo bonito enfrente.
Abre bien los ojos, porque por seguir pensando en alguien que no te dio lo que merecías podrías perder la oportunidad de ser feliz con una persona que sí vale la pena. No compares, no idealices y no cargues fantasmas del pasado. El amor nuevo no tiene la culpa de las heridas viejas. Este año debes creer en ti como nunca antes. El 2026 no viene a medias tintas: o te lo adueñas o lo dejas pasar. Tus capacidades están más fuertes que nunca, pero necesitas dejar de dudar tanto. Todo lo que te propongas podrás conseguirlo, siempre y cuando dejes de sabotearte con pensamientos negativos o con miedo al qué dirán.
Se visualiza un embarazo o nacimiento dentro de tu círculo cercano, ya sea de una amistad o un familiar muy querido. También se marca un compromiso o evento importante donde el color blanco será protagonista, como una boda, bautizo o ceremonia que te moverá emocionalmente y te hará reflexionar sobre el rumbo de tu vida. En lo laboral vienen cambios que, aunque al inicio te saquen de tu zona de confort, terminarán beneficiándote muchísimo en lo económico. Habrá mejora de ingresos, nuevas responsabilidades y la posibilidad de demostrar todo lo que sabes hacer. No tengas miedo de asumir retos, porque esta vez sí estás listo.
Andarás en días de mucha reflexión. No es tristeza, es madurez. Poco a poco comenzarás a ver la luz en temas que traías atorados desde hace meses. Solo ten calma y no quieras respuestas inmediatas. Eso sí, mi rey o reina del zodiaco, traes el hocico bien suelto y no te importa decir lo que piensas. Aunque tu sinceridad es admirable, también puede meterte en problemas si no mides palabras. No toda verdad se dice sin filtro; aprende a hablar con inteligencia y no con coraje.
Podrían llegar noticias inesperadas que te pondrán algo triste. Nada grave, pero sí emocional. Permítete sentir, pero no te claves más de la cuenta. En el amor andarás tenso o tensa, ya cansado de relaciones a medias, de personas que solo buscan la caricia rápida y luego desaparecen sin ni siquiera un “gracias”. Ya no estás para juegos baratos. Quieres algo real o nada. Cuidado con amistades que solo te buscan para la fiesta, el desmadre y la foto. Esos no son amigos. Los verdaderos son los que están cuando no tienes ganas ni de sonreír.
Consejo de la Nana: no mendigues amor, no persigas atención y recuerda que quien quiere estar contigo, se queda aunque no haya fiesta.
VIRGO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Virgo, mi vida, este 25 de enero de 2026 viene con movimientos importantes que te obligarán a poner orden no solo en tu entorno, sino en tu cabeza y tu corazón. Se visualizan pérdidas de objetos, así que cuida llaves, celular y cartera, porque andas más distraído de lo normal.
También llega una nueva amistad que te traerá momentos muy agradables, risas sinceras y apoyo emocional. Esa persona aparecerá cuando menos lo esperes y podría convertirse en alguien muy importante si sabes valorar la conexión. Si tienes pareja y notas distancia, no armes novelas. Dale su espacio. A veces tú mismo saturas, preguntas demasiado o quieres controlar todo. Aprende a soltar un poco si no quieres empujar a la gente lejos.
Se vienen grandes cambios y oportunidades materiales. El dinero comienza a moverse mejor, proyectos se acomodan y viajes empiezan a planearse. Nada improvisado: todo será pensado y bien estructurado, como a ti te gusta. Además, madurarás muchísimo, al punto de empezar a encontrar estabilidad en aquello que mueve tu mundo.
Eso sí, no descuides tu cuerpazo criminal. Estás en una etapa donde el aumento de peso se puede dar con facilidad, y si no te pones las pilas luego te costará el doble bajarlo. Cuida tu alimentación, muévete más y deja tantito el antojo nocturno. No permitas que personas sin valor te menosprecien. Hay gente muy habladora que no aporta nada y solo busca bajar tu autoestima. Aprende a ser más firme, más perris y menos permisivo. Quien no suma, estorba.
Ya deja las tonterías y enfócate en todo lo que aún quieres lograr. Has avanzado mucho, pero todavía te falta camino. La vida te pondrá oportunidades importantes, pero dependerá de ti tomarlas o dejarlas pasar por miedo. Date tu lugar antes de aceptar cualquier relación o propuesta sentimental. No aceptes migajas emocionales ni promesas vacías. Tu tiempo vale y tu energía también.
Evita caer en provocaciones, chismes o comentarios de terceros. Tu carácter es fuerte y cuando explotas puedes decir cosas de las que luego te arrepientes. Respira antes de reaccionar. Consejo de la Nana: no seas tan duro contigo, pero tampoco tan blando con los demás. El equilibrio es tu verdadera fuerza.
LIBRA
Horóscopo 25 de enero de 2026
Ay Libra, mi vida… tú tan bonito por fuera y tan hecho bolas por dentro. Este 25 de enero de 2026 viene a ponerte frente al espejo para que veas con claridad lo que estás haciendo contigo y con tu vida. Primero lo primero: no descuides ese cuerpazo criminal, porque andas en una etapa donde el peso sube sin avisar. Entre antojos, estrés y flojera, podrías estar acumulando kilos de más. No es por estética, es por salud y amor propio, así que ya muévete un poquito.
El karma anda bien activo contigo, y no para castigarte, sino para darte una gran lección por errores del pasado. Todo lo que hiciste —bueno o malo— regresa, pero esta vez con enseñanza incluida. No te asustes, no será algo grave, simplemente situaciones que te harán entender por qué ciertas personas se fueron y por qué otras jamás debieron entrar.
Cuidado con una amistad que anda demasiado pegada a ti. No es cariño, es curiosidad. Esa persona quiere información, quiere saber de tu vida, de tus planes y de tus movimientos. No sueltes ni maíz, no cuentes de más y no confíes tan rápido. Recuerda que no todo el que sonríe es amigo. Te enteras de cómo una expareja anda jodiéndose solita la vida, y aunque no eres mala persona, el chisme llegará a tus oídos. No te alegres ni te enganches, simplemente agradece que ya no estás ahí. A veces la vida te quita personas para salvarte.
El amor estará medio complicado, porque no sabrás qué camino tomar. Entre el miedo, la indecisión y el recuerdo de decepciones pasadas, te costará confiar. Quieres estabilidad, pero también libertad; quieres amor, pero sin perder la paz. Todo llegará, pero primero necesitas ordenar lo que sientes.
Vienen cambios muy buenos: se marca movimiento en casa o incluso cambio de vehículo. Algo se acomoda, se renueva y te hace sentir que por fin avanzas. También se te caerá la venda de los ojos respecto a ciertas personas. Verdades imperdonables saldrán a la luz, y aunque duelan, serán necesarias. No discutas, reflexiona. A veces perder personas es ganar tranquilidad.
Mucho cuidado con amores del pasado que regresan con palabras bonitas y promesas recicladas. Esa historia ya la viviste y terminó mal. Si vuelves, solo será para repetir el mismo plato… y ya sabes cómo te cayó la última vez. En lo económico no tengas miedo. Los cambios vienen para beneficiarte. Dinero que te debían regresa, negocios mejoran y se marca la posibilidad de una venta importante. La vida comienza a compensarte lo que te debía y no será poquito, será en grandes cantidades, pero debes saber administrarlo.
Un familiar podría enfermarse, nada grave, solo susto y atención médica. Mantente pendiente.
Consejo de la Nana: deja de dudar tanto, Libra. Cuando aprendas a elegirte primero, todo lo demás empezará a fluir.
ESCORPIÓN
Horóscopo 25 de enero de 2026
Escorpión, mi alma oscura y poderosa, este 25 de enero de 2026 llega con una sacudida fuerte pero necesaria. Es momento de que empieces a ver más por ti. Sí, tu familia es tu talón de Aquiles y darías la vida por ellos, pero también necesitas entender que no puedes abandonar tus sueños por resolver problemas que no te corresponden. Quien te quiera, que lo demuestre. Quien no, bye con su vida. Ya no estás para medias tintas ni relaciones a conveniencia. Tu tiempo, tu energía y tu corazón valen demasiado como para regalarlos.
Se visualizan enfermedades respiratorias: gripe, garganta, tos o infecciones leves. Cuídate, abrígate y no te hagas el fuerte, porque cuando te enfermas te cae todo de golpe. En la economía viene un cambio bueno, pero tendrás que estar muy atento. No gastes a lo tonto ni prestes dinero a quien no cumple. Si haces las cosas con cabeza fría, este movimiento puede darte mucha estabilidad.
Una amistad se irá o dejará de buscarte. No será traición, será distancia causada por problemas personales. No lo tomes personal, cada quien libra sus propias batallas. La mediocridad que te caracterizaba —sí, esa de conformarte con poco— quedará en el pasado. Recuperas el carácter, la fuerza y la actitud que se necesita para mandar a freír espárragos a toda esa gente que quería verte caído. Te estás reencontrando contigo mismo.
Eso sí… traes la hormona bien alterada. El deseo anda intenso y podría ser por una persona que te trae loco o loca y anda tras tus huesos. Disfruta, pero no pierdas la cabeza. No confundas calentura con amor, porque luego vienen las consecuencias. No te confundas en tu camino. Si no tienes claro hacia dónde vas, te puedes perder fácilmente. Define qué quieres, qué no toleras y qué necesitas para sentirte pleno. No todo lo que atrae conviene.
Date la oportunidad de ser tú. Has cambiado demasiado solo para complacer a los demás, y eso te ha dejado cansado, frustrado y hasta triste. Ya no es momento de fingir. Es momento de ser auténtico, aunque a muchos no les guste. Disfruta tus aciertos y acepta tus errores. Nadie es perfecto, pero tú estás aprendiendo a levantarte con más fuerza.
Consejo de la Nana: cuando Escorpión se elige a sí mismo, nadie puede detenerlo. Y este año… vienes imparable.
SAGITARIO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Traes el alma inquieta y la cabeza llena de pensamientos que no te dejan ni dormir. Este 25 de enero de 2026 llega con días de mucha incertidumbre, donde sentirás que todo se mueve, que nada está completamente seguro y que la vida te anda probando la paciencia. Pero ojo, porque también viene el regreso de situaciones del pasado que quedaron pendientes. La vida te va a devolver, y será a manos llenas, aquello que una vez diste o te quedó a deber. Cuida mucho el tema del peso y la salud. No te estás cuidando como deberías: comes a deshoras, te desvelas y luego te preguntas por qué te sientes cansado. No es solo vanidad, es bienestar. Si sigues descuidándote, tu cuerpo te va a pasar factura, y ahorita no estás para andar enfermo.
Se marca una infidelidad relacionada con una amistad. No necesariamente amorosa, pero sí una traición que te hará abrir los ojos. También se ve un proceso complicado que puede estar ligado al dinero, a un viaje o incluso a tu corazón. Traes la mente saturada y hay días donde la tristeza se te carga bien fuerte. No te guardes todo; hablar también sana. Recuerda: vida solo hay una, y no vale la pena vivirla amargado. En proyectos vienen oportunidades importantes. No te limites ni tengas miedo a cambiar planes o modificar lo que ya traías. Esos cambios te dejarán grandes ganancias si te atreves a ejecutarlos. La suerte te acompaña, pero no trabaja sola; tú tienes que poner acción.
Es momento de confiar en ti y en el camino que elegiste. Manda a la ching#ada a todas esas personas que hablan de ti, que te critican y que te han manipulado con comentarios tontos que solo te frenan. Nadie que no esté pagando tus cuentas ni viviendo tus batallas tiene derecho a opinar. Tu autoestima necesita atención urgente. Has dudado mucho de ti y eso te ha hecho retroceder. La vida te pondrá nuevas oportunidades, pero solo las aprovecharás si crees que las mereces. De nada sirve que llegue la abundancia si tú mismo te saboteas.
Deja de pensar que el mundo va a cambiar solo. Nada se acomoda por arte de magia. Si quieres resultados distintos, cambia hábitos, amistades y entorno. No intentes modificar a los demás, porque eso solo te meterá en problemas. Cambia tú y verás cómo todo alrededor empieza a alinearse.
Consejo de la Nana: deja de huirle a lo que sientes, enfréntalo. Cuando Sagitario deja de correr, la vida empieza a alcanzarlo con bendiciones.
CAPRICORNIO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Capricornio, mi vida, este 25 de enero de 2026 viene con revelaciones importantes sobre las personas que te rodean. Algunas amistades se acercarán mostrando una cara muy amable, pero luego sacarán otra completamente distinta. No es paranoia, es intuición. No estás para lidiar con gente hipócrita que solo busca meterte en chismes o hacerte pasar malos ratos.
Tu orgullo siempre ha sido tu cruz. Te cuesta perdonar, te cuesta soltar y te cuesta dar el primer paso. A veces prefieres perder personas antes que bajar la guardia. Aprende que no todo es ganar o perder; también existe el sanar. En los negocios se ven grandes ganancias. Tú naciste para el comercio, para administrar y para hacer crecer proyectos. El dinero empieza a moverse a tu favor, pero necesitas enfoque total. Ese negocio que tanto has imaginado ya no puede seguir esperando. Este es el momento de empezar, aunque sea pequeño.
Si no te pones metas a corto plazo, no lograrás nada. Soñar es bonito, pero sin acción no sirve. Organízate, planea y ejecútalo ya. Comenzarás a planear un viaje muy importante que te llenará de alegría, descanso y diversión. Será necesario para recargar energía y aclarar la mente. No eches en saco roto tus sueños. Haz a un lado los comentarios de gente que cree que no puedes con el paquete. Ellos hablan desde sus miedos, no desde tu capacidad.
En el trabajo se visualizan movimientos que no se ven del todo positivos. No firmes nada a la ligera, no confíes de más y mantente atento. No es momento de arriesgar sin respaldo. Los cambios en tu carácter y en tus amistades serán inevitables. Ya no toleras lo mismo de antes, y eso está bien. Dejar la monotonía y romper la rutina te traerá resultados distintos y mucho más favorables. Consejo de la Nana: el éxito no llega cuando todo está listo, llega cuando decides empezar aunque tengas miedo.
ACUARIO
Horóscopo 25 de enero de 2026
Ya estuvo bueno de quedarte callado o callada para no incomodar a nadie. Este 25 de enero de 2026 viene con una energía que te empuja a hablar, a expresar y a decir lo que sientes sin miedo. Guardarte las cosas solo te ha enfermado el alma y te ha hecho cargar problemas que no eran tuyos. Es momento de sacar lo que traes dentro, aunque a algunos no les guste escucharlo.
Has pasado por pruebas muy duras, más de las que muchos imaginan. Momentos donde sentiste que ya no podías más, pero mírate: sigues de pie. No es fácil tumbarte, porque conoces muy bien tus propias estrategias para levantarte. Has aprendido a caer sin romperte y a levantarte sin rencor, y eso te hace más fuerte de lo que crees.
En el trabajo se visualiza estabilidad. No habrá sobresaltos graves ni movimientos negativos. Al contrario, viene una noticia importante relacionada con lo laboral que llegará a más tardar para finales de febrero, aunque ciertos sucesos podrían adelantarla. Mantente atento, porque algo que parecía detenido comienza a moverse a tu favor. Aunque tu empleo actual se ve bien, si estás buscando nuevas oportunidades de crecimiento, estas aparecerán antes de lo que imaginas. Propuestas, contactos o ideas surgirán cuando menos lo esperes. Solo no te cierres por miedo o comodidad.
Eso sí, no trates de cambiar la forma de pensar de los demás. Cada cabeza es un mundo y cada persona ve la vida desde sus propias heridas. Intentar imponer tu verdad puede traerte problemas con amistades o incluso con un familiar cercano. Aprende a respetar diferencias sin perder tu esencia. En el amor necesitas valorarte más. Deja de caer con personas que no saben ni lo que quieren en la vida. Tú no estás para experimentos emocionales. Eres de gustos finos, te encanta la buena vida, la estabilidad y la tranquilidad, así que no aceptes menos de lo que mereces.
Y escucha bien esto, porque va con cariño de la Nana: no es interés querer seguridad, es inteligencia emocional. Si trabajas duro por tu futuro, también tienes derecho a compartirlo con alguien que esté a tu nivel, no con quien solo quiere vivir de ilusiones. No te conformes con migajas emocionales. Ya aprendiste que el amor no debe doler ni desgastar. Cuando algo es real, fluye.
Consejo de la Nana: habla, exprésate y no te achiques. El día que Acuario deja de callar, el universo empieza a escucharlo.
PISCIS
Horóscopo 25 de enero de 2026
Este 25 de enero de 2026 viene a ponerte límites que tú mismo no has querido marcar. Ten muchísimo cuidado con los amores de un rato. No te convienen, porque tú no sabes querer a medias. Te enamoras rápido, te entregas completo y luego terminas llorando por alguien que solo buscaba pasar el rato.
Una amistad anda de lengua suelta. Si no le pones un alto, podrías meterte en graves problemas por chismes, comentarios malintencionados o verdades contadas a medias. Aprende que no todo se comparte y que no todas las personas merecen saber de tu vida. Cuidado con los alimentos. Le has echado demasiado a la piñata y tu cuerpo ya te está dando avisos. Podrías sufrir infecciones estomacales si no te cuidas. Baja tantito el desorden, toma agua y deja el exceso, porque la salud no se negocia.
Cuida también tu sentido del humor. Comentarios, noticias o situaciones que verán tus ojos podrían ponerte de mal humor. No permitas que lo externo te robe la paz. No todo merece tu reacción. Eres fuerte de carácter, intenso al amar y apasionado al vivir. Eso te hace único e irrepetible. No todos entienden tu profundidad, pero eso no significa que estés mal. Da gracias por lo que tienes y por lo que has logrado, porque vienen más triunfos en camino.
Eso sí, para que lleguen, necesitas bajar un poco la guardia en el amor. No todos vienen a lastimarte, pero tampoco todos merecen entrar. Aprende a elegir con calma. Disfruta más la vida y deja de estresarte por cosas que ya no valen la pena. Hay batallas que no se ganan peleando, sino soltando. Cuídate de gastritis y colitis, porque el estrés se te va directo al estómago. Una amistad te necesitará más que nunca; tu apoyo será clave para ayudarle a salir adelante. En el trabajo o con vecinos podrían surgir malas caras o roces que te pondrán de malas. Canaliza tu energía: camina, escribe, crea, respira. No explotes donde no vale la pena.
Si te lo propones, podrás realizar ese viaje que llevas tiempo planeando. Incluso se marca la posibilidad de otro país. Todo dependerá de tu organización y decisión. Uno aprende a ser amigo de los recuerdos, pero también aprende a arrancar de raíz aquello que duele. Nada vuelve a ser igual, y eso está bien. La esperanza de un mejor mañana está en ti, no en nadie más. Mucho cuidado con traiciones dentro de la familia. Este primer mes del año vendrá movido; observa más y habla menos.
Consejo de la Nana: ama, sueña y cree… pero nunca olvides proteger tu corazón.