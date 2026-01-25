Las decisiones que cada signo debe tomar antes de febrero 2026

El inicio de 2026 está marcado por importantes tránsitos planetarios que motivan a todos los signos a revisar su rumbo y hacer elecciones significativas.

La temporada de Acuario, la entrada de Mercurio en este signo y demás movimientos cósmicos nos impulsan a dar pasos decisivos en áreas como la carrera, la vida personal, las relaciones y la expansión de nuestra identidad.

La astrología no solo describe lo que puede ocurrir, sino que también nos guía sobre qué decisiones tomar para educir nuestro potencial.

Según varias fuentes astrológicas tradicionales y contemporáneas, como Astrocentro y El Imparcial, 2026 es un año para actuar, no solo para planear.

Aries: decidir avanzar sin volver atrás

Para Aries, el período previo a febrero es vital para dejar atrás indecisiones del pasado.

Movimientos astrológicos como la luna llena en Géminis y las influencias de Marte y Venus en Capricornio ponen sobre la mesa la necesidad de elegir un camino profesional o personal con firmeza.

Quedarse en lo familiar podría significar perder la oportunidad que el universo te ha estado ofreciendo desde hace meses.

Decisión clave: Comprometerte con un proyecto que represente tu ambición auténtica, aunque implique incomodidad o cambio.

Tauro: decidir sobre valores, dinero y relaciones

Tauro se enfrenta a una encrucijada importante relacionada con sus valores, seguridad financiera y vínculos afectivos.

Antes de febrero, deberás decidir si sostener estructuras antiguas que te dan tranquilidad o avanzar hacia opciones más alineadas con tus deseos actuales.

Esta elección puede incluir la revisión de inversiones, decisiones de pareja o la estabilidad emocional que has estado cultivando.

Decisión clave: Definir prioridades financieras y afectivas que te permitan un crecimiento auténtico.

Géminis: elegir una dirección profesional clara

Los nativos de Géminis suelen tener múltiples intereses y proyectos, pero en 2026 la energía te exige seleccionar una dirección profesional principal y comprometerte con ella.

Urano y Júpiter, por ejemplo, pueden ofrecer muchas puertas abiertas, pero el truco es saber por cuál entrar.

Decisión clave: Abandonar la dispersión y enfocarte en una oportunidad principal para impulsar tu carrera o propósito.

Cáncer: enfrentar decisiones emocionales profundas

Cáncer experimenta una intensificación de su mundo interno y afectivo en este inicio de año.

La temporada de Acuario y los tránsitos que involucran la luna nueva y los asteroides invitan a evaluar la calidad de tus relaciones.

Es momento de decidir si sostener un vínculo que te limita o abrirte a una dirección que respete mejor tu bienestar emocional.

Decisión clave: Elegir relaciones que te nutran emocionalmente, sin sacrificar tu estabilidad interior.

Leo: aceptar oportunidades de visibilidad y liderazgo

Leo arranca 2026 con una energía que favorece la visibilidad pública y el reconocimiento.

Antes de febrero, deberás decidir si aceptas un rol de liderazgo, una posición más visible o un proyecto creativo que te exige salir de tu zona de confort.

Esta elección puede definir el tono de tu año profesional y personal.

Decisión clave: Dar el paso hacia oportunidades que te colocan en el centro, sin miedo al juicio ajeno.

Virgo: reorganizar vida y bienestar

La energía para Virgo antes de febrero favorece la reorganización de tu rutina, salud y prioridades. Plutón y otros movimientos invitan a abandonar hábitos que ya no te sirven y adoptar sistemas más inteligentes.

Esto puede incluir cambios en tus horarios, cuidado de la salud o tu ambiente de trabajo.

Decisión clave: Redefinir tu estilo de vida hacia algo más saludable y eficiente.

Libra: tomar decisiones sentimentales y de equilibrio

Para Libra, 2026 exige claridad en cuestiones afectivas y sociales. La tendencia a evitar conflictos o postergar decisiones puede quedar atrás si antes de febrero decides comprometerte o cerrar un capítulo emocional importante.

La energía cósmica empuja hacia relaciones más equilibradas o hacia la libertad personal cuando una conexión ya no aporta.

Decisión clave: Elegir entre mantener o soltar una relación, priorizando tu bienestar integral.

Escorpio: cortar lazos tóxicos o limitantes

Escorpio se enfrenta a lo que ha estado evitando: dejar atrás relaciones, situaciones o patrones que drenan tu energía.

La astrología señala que 2026 brinda fuerza para tomar decisiones radicales y liberadoras.

Decisión clave: Suelta lo que te detiene, abrazando tu propio poder de transformación.

Sagitario: comprometerse con metas a largo plazo

Sagitario, amante de la libertad, también está llamado a decidir por primera vez de forma definitiva en áreas que has postergado por miedo al compromiso.

Esto puede involucrar estabilidad profesional, afectiva o proyectos de vida duraderos.

Decisión clave: Apostar por un compromiso sólido que te brinde crecimiento y seguridad.

Capricornio: aceptar colaboraciones y delegar

Capricornio se enfrenta a la necesidad de dejar la soledad del liderazgo tradicional y abrirte a colaboraciones o delegar responsabilidades.

Aunque solías hacerlo todo tú, este tránsito te recuerda que pedir apoyo no es debilidad.

Decisión clave: Integrar otras perspectivas mediante alianzas estratégicas.

Acuario y Piscis: decisiones sobre identidad y expresión

Para estos signos antes de febrero, la temporada de Acuario —que comienza el 19 de enero y traerá un radical reset social y mental para todos los signos— los invita a decidir cómo deseas definir tu identidad y tu impacto social en 2026, utilizando libertad e innovación como guías.

Decisión clave para Acuario: Asumir tu identidad auténtica sin miedo a romper moldes.

Decisión clave para Piscis: Confiar en tu intuición para hacer elecciones creativas y espirituales.

